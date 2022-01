Amsterdamse coronademonstrant (27) aangehouden met fakkel voor huis van Sigrid Kaag

Beeld ANP

Het is volgens video’s op internet al de tweede keer dat de Amsterdammer deze week in Den Haag is opgepakt. Dinsdagavond voerde de man op het Plein ook al actie tegen de coronamaatregelen. Hij werd gedurende de coronapandemie tijdens protestacties eerder al geregeld aangehouden.

De man is een veel geziene gast bij coronademonstraties en ander verzet tegen de overheidsmaatregelen om het virus in te dammen. Kenmerkend is het rode petje, zijn gele hesje, zijn ov-fiets en zijn uitgesproken geloof in God.

Eerdere verdenking van bedreiging

‘Liefde, vrijheid, geen World Economic Forum,’ scandeert de demonstrant op de video, terwijl hij met een grote fakkel in zijn hand komt aangelopen bij de woning van aankomend minister van Financiën en D66-leider Sigrid Kaag.

‘Speciaal voor de dame die hier woont,’ zegt de filmende vrouw. ‘NSB, weg ermee!’ roept de man herhaaldelijk, al zwaaiend met een fakkel. ‘Woont hier mevrouw Kaag? Kunt u even komen, we willen met u spreken. Stop deze massamoord, stop de derde Wereldoorlog.’

Dit filmpje, deze mensen, dit is echt bizar. Met nota bene een brandende fakkel iemand thuis bedreigen en intimideren. Dit gaat alle perken te buiten. Waar haal je het gore lef vandaan. Alle support voor Sigrid Kaag en haar familie hier in. 😠 pic.twitter.com/SLxoKWd1zm — Emre 🎅🏼 (@EmreHoog) 5 januari 2022

Op donderdagavond 16 december wilde de Amsterdammer al ‘verhaal halen’ bij de Rotterdamse woning van demissionair ‘coronaminister’ Hugo de Jonge. Met een plastic Anonymous-masker bungelend aan zijn fiets belde hij aan, terwijl hij de hele scène livestreamde. “Dat gaat niet. Jammer,” klonk het op de intercom. ‘Ik heb nog een heel lijstje met nieuwe namen waar ik nog aan de deur kan gaan’, liet hij op de stream weten.

Toen hij na meerdere vorderingen van agenten weigerde de wijk te verlaten, werd hij opgepakt. Diezelfde nacht nog werd hij vrijgelaten, maar een dag later werd de man tijdens een nieuw protest in Amsterdam opnieuw aangehouden op verdenking van bedreiging van De Jonge.