Amsterdamse boa’s en vuilnismannen gaan eind deze maand staken, later mogelijk ook andere gemeenteambtenaren

Dat meldt vakbond FNV. Als gevolg van de staking is het volgens FNV-bestuurder Marieke Manschot mogelijk dat vuilnisbakken niet meer worden geleegd, veegauto’s niet rijden, of buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) niet langer parkeer­boetes uitdelen.

De acties en stakingen zullen plaatsvinden in het hele land. Volgens de vakbond is de actiebereidheid onder werknemers groot. Hoe de acties er precies uit gaan zien, is nog niet bekend.

12 procent loonsverhoging

Eind december stelde de FNV de VNG een ultimatum, dat gisteren afliep. Werkgevers moesten akkoord gaan met onder meer 12 ­procent loonsverhoging voor 2023 en automatische prijscompensatie. Werk­gevers boden in hun laatste bod 5 procent loonsverhoging per 1 februari.

De VNG liet gisteren weten terug om tafel te willen met de vakbonden. ­‘Gemeentelijke werkgevers willen graag dat er op korte termijn een goede cao komt die recht doet aan de inzet van alle medewerkers in de sector. Het moet ook mogelijk zijn om daarover verder te onderhandelen. Een ultimatum en mogelijke acties van vakbonden helpen daar niet bij,’ meldt de vereniging. De FNV wil dat niet afwachten. “Dat er acties komen staat buiten kijf,” aldus een woordvoerder.

Passende beloning

De Amsterdamse wethouder Hester van Buren (Personeel) respecteert het als werknemers uit protest het werk neerleggen. “De gemeente staat als werkgever voor een goede cao met een passende beloning waaruit waardering blijkt. Om hiertoe te komen is overleg tussen de VNG en de bonden noodzakelijk. Dus wij vinden het belangrijk dat beide partijen elkaar snel weer vinden aan de onderhandelingstafel.”

VVD Amsterdam wil in debat over de staking. In september vroeg de partij in de raad naar mogelijkheden om reinigers in een hogere salarisschaal te plaatsen.

‘De politiek wil goede voorzieningen van hoge kwaliteit leveren, maar dat kan alleen met voldoende gekwalificeerde werknemers. Hier wringt de schoen,’ schreef de FNV in december. ‘In de laatste Personeelsmonitor van 2021 is te zien dat met name groepen jongere ambtenaren vertrekken naar ander sectoren met betere arbeidsvoorwaarden en met een betere loopbaanontwikkeling.’