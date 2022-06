Amsterdamse binnenstad krijgt vanaf de zomer meer cameratoezicht

Het cameratoezicht op de Amsterdamse Wallen wordt uitgebreid om overlast door straatdealers tegen te gaan. Beeld ANP

Eerder dit jaar inventariseerde de gemeente waar er extra cameratoezicht nodig was, omdat de straathandel in zowel neppe als echte drugs zorgt voor overlast en criminaliteit in de oude binnenstad van Amsterdam. De straatdealers zouden zich verplaatsen naar straten waar (nog) geen camera’s staan.

Op sommige plekken worden extra camera’s geplaatst aanvullend op de camera’s die er al hangen. Ook worden de instellingen en posities van de camera’s aangepast voor beter toezicht.

Straatdealers

In de binnenstad hangen veel straatdealers rond op straat, waar ze bezoekers lastigvallen, zich soms agressief gedragen en ook andere criminele handelingen plegen zoals straatroof, laat een woordvoerder van de burgemeester weten. Dat leidt tot overlast voor ondernemers en bewoners, die aangeven zich onveilig te voelen.

Het extra cameratoezicht is aanvullend op andere maatregelen tegen deze overlast, zoals veegacties, waarschuwingscampagnes voor toeristen en meer lik-op-stuk beleid, aldus de woordvoerder.

De komende weken worden de camera’s geplaatst. Ze blijven daar hoogstwaarschijnlijk staan tot en mer 31 december 2023.

