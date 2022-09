Amsterdamse architect en oud-D66-senator Edo Spier (96) overleden

Spier juicht samen met toenmalig D66-leider Hans van Mierlo. Beeld ANP / ANP

Spier groeide op in Amsterdam-Zuid in een liberaal-Joods gezin. Toen de oorlog uitbrak, dook hij onder. Hij verbleef tijdens de Tweede Wereldoorlog op ongeveer vijftig onderduikadressen, waarna hij zich als vrijwilliger bij het Engelse leger meldde. Direct na de oorlog vertrok hij naar Nederlands-Indië, waar hij twee jaar als militair vocht.

Bij de Allied Forces Radio in Batavia leerde hij schrijven, wat hem goed van pas kwam toen hij redacteur werd van Het Parool. Hij werkte van 1948 tot 1956 bij de krant, maar het was Gerrit Rietveld die hem adviseerde architect te worden, nadat hij had gezien hoe Spier naar eigen ontwerp zijn huis had verbouwd.

Spier werd bekend door zijn verbouwingen van oude pakhuizen tot lofts met woonruimte en ateliers. Hij ontwierp de synagoge aan de Straat van Messina in Amstelveen en was betrokken bij de verbouwing van de synagoge aan de Lekstraat. Een van zijn laatste opdrachten was de restauratie van het toenmalige hoofdpostkantoor van de PTT in Amsterdam.

Spier was sinds de oprichting lid van D66, toen nog geschreven als D’66. Hij was penningmeester en coördineerde de publiciteit voor de partij van Hans van Mierlo, die hij als campagneleider in 1986 terughaalde naar de Haagse politiek. Van 1991 tot 1995 zat hij voor D66 in de Eerste Kamer.

De flamboyante architect en politicus was drie keer getrouwd. Eerst met de actrices Ina van Faassen en Winnifred Bosboom, en van 1962 tot aan haar overlijden in 2020 met Corinne Rottschäfer, voormalig Miss World.