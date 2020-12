Amsterdams GL-raadslid wordt wethouder in Zwolle

Dorrit de Jong.

De Jong zit sinds 2018 in de Amsterdamse gemeenteraad met de portefeuille wonen en bouwen. Daarnaast werkt ze als beleidsmedewerker voor de Tweede Kamerfractie van GroenLinks in Den Haag.

Lokaal GroenLinks-fractievoorzitter Patrick Pelman zegt dat De Jong een ‘verbinder’ is ‘met veel politieke ervaring en alle kennis op het sociale domein'. Wethouder Rutger Groot Wassink zegt: “Het is voor mij geen verrassing dat Dorrit deze stap maakt. Ze is van nature bestuurlijk ingesteld en heeft dat in Amsterdam laten zien.”

De Jong volgt Klaas Sloots op, die burgemeester wordt van Stadskanaal in de provincie Groningen.