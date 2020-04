Amsterdammers ontvluchten de stad om corona, maar zijn ze ergens anders wel welkom?

Veel Amsterdammers hebben een tweede huisje op één van de Waddeneiland, maar huisartsen daar deden een dringende oproep om er niet naartoe te komen. Beeld anp

Als je nu toch in quarantaine moet, dan kan je maar het best in Ommen zitten, zegt Pieter Kuipers (71). Samen met zijn vrouw Alfreda Bokma (78) bewonen ze al bijna drie weken hun tweede huisje in Overijssel. “Ik denk dat je in de stad veel sneller tegen een besmetting aan loopt. Als we buiten zijn, komen we helemaal niemand tegen. In Amsterdam is het veel drukker op straat.”

Maar ze zitten er wel met een dubbel gevoel, zegt Bokma. “Wij realiseren ons ook dat niet iedereen een tweede huisje heeft. En ik maak me ook zorgen over de kinderen en de kleinkinderen. Wij zouden ze graag ondersteunen, nu ze met zijn allen gedwongen thuis zitten. Maar ja, dat kan sowieso niet.”

Ook Anja Jongh (39) en haar man voelen zich dezer dagen prettiger buiten de stad dan erin. “Onze kinderen zijn 6 en 8, die zijn niet wekenlang te houden op onze kleine etagewoning in De Baarsjes. Wij hebben samen met familie een huisje op de Veluwe. Heel eenvoudig, maar er is wifi: de kinderen kunnen hun schoolwerk doen. En als ze klaar zijn, kunnen lekker naar buiten met een van ons beiden.”

Scheve blikken

In beide gevallen treffen de Amsterdammers geen animositeit. Kuipers: “Wij zien hier sowieso niemand.” Jongh is ook nog niet scheef aangekeken in de supermarkten, waar ze boodschappen doet. “Maar ik moet zeggen dat we onze hele voorraadkast hebben meegenomen. We willen hier niemand tot last zijn. En als we ziek zouden worden, zijn we zo thuis.”

De komst van stedelingen die toeristische gebieden opzoeken vanwege het coronavirus gaat niet overal gemakkelijk. In Zeeland mogen alleen nog maar mensen die een hoofdverblijf hebben in de provincie er de nacht doorbrengen. Dat heeft vooral te maken met het feit dat Zeeland slechts twee ziekenhuizen met achttien ic-bedden telt en zich dus nauwelijks besmettingen kan veroorloven.

Ook in Twente leidt de aanwezigheid van Amsterdammers tot ingewikkelde toestanden. Frans Goossens (75) en zijn partner Welmoed Kuipers (66) trokken zich al drie weken geleden terug in hun huisje in een bungalowpark in Diepenheim. “Ik ben COPD-patiënt en mijn partner heeft na chemokuren een verzwakte immuniteit. Wij wonen klein, op drie hoog in De Pijp. Wij besloten Amsterdam te ontvluchten en hier in vrijwillige isolatie te gaan, omdat wij het risico op infectie in de stad te groot achtten.”

Woensdag kregen zij echter te horen dat ze ‘per direct’ moesten vertrekken, op straffe van een boete van 4000 euro. Het gevolg van een noodverordening van de Veiligheidsregio Twente, zegt Goossens. “Onze arts adviseerde vooral te blijven waar we zitten. Het zou onze dood kunnen betekenen. Wij verblijven hier al drie weken in totale sociale isolatie zonder klachten. De gemeente wenst hier niet op in te gaan, ondanks de verstrekte doktersverklaring.” Hoe het afloopt is nog niet duidelijk: via via bereikte Goossens het nieuws dat er wellicht toch nog eens moet worden gekeken naar hun specifieke casus.

Fris en wijds

Het probleem speelt overal: Texelse huisartsen deden een dringende oproep aan toeristen om voorlopig maar niet te komen naar het Waddeneiland waar ook veel Amsterdammers een tweede huisje hebben. Een huisarts zei te hebben gehoord ‘dat er mensen vanuit de rest van het land en uit Duitsland naar het eiland wilden komen’.

Eigenaar Wouter Bleckman van vakantiepark De Kuilart in Friesland heeft in enkele van zijn huisjes nu ook Amsterdammers zitten. “Maar we zijn heel terughoudend, alle faciliteiten zijn gesloten, het restaurant en het zwembad hebben we dichtgedaan. Iedereen is op zichzelf. Het zijn zeker geen vluchtelingen, maar gewoon verantwoordelijke en gezonde mensen. Thuis zitten ze vaak in een klein flatje, moeten ze allemaal van dezelfde lift gebruik maken, hier fris en wijds.”

De ‘Amsterdamse camping’ in Bakkum kan geen uitwijkmogelijkheid zijn: de hekken zijn dicht, verblijf is verboden. Manager Peter Ramp werd twee weken geleden toen de maatregelen net van kracht werden een paar dagen ‘platgebeld’ door Amsterdammers die wilden langskomen. “We hadden wel zo’n beetje vol kunnen zitten. Maar dat is hier niet verantwoord: de hygiëne in het sanitair is niet te garanderen.”