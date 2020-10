Amsterdammer Don Ceder op landelijke lijst ChristenUnie op plek 4

Don Ceder is gemeenteraadslid in Amsterdam en maakt goede kans om volgend jaar in de Kamer te komen. Beeld Lin Woldendorp

In Den Haag wil hij putten uit zijn Amsterdamse ervaringen. Wie hem in de gemeenteraad gaat opvolgen, is nog niet duidelijk.

Ceder, die zich als advocaat vooral bezighoudt met schuldenproblematiek, kwam in maart 2018 met één zetel de gemeenteraad in namens zijn partij. In 2017 stond Ceder op de zevende plek van de landelijke kieslijst en kwam hij net niet in de Tweede Kamer.

De ChristenUnie heeft nu vijf zetels in de Tweede Kamer en staat volgens de Peilingwijzer, het gemiddelde van politieke peilingen, op tussen zes en acht zetels. De selectiecommissie roemt Ceder omdat hij in de Amsterdamse raad ‘in korte tijd een eigen positie heeft weten te verwerven’ en vaak de media haalt. “Dat levert hem respect en bekendheid op.”

Op de kandidatenlijst staat ook duoraadslid Sander Huisman, die acht jaar woordvoerder van supportersvereniging AFCA van Ajax was. Hij vroeg de kandidatencommissie om plek 34, als eerbetoon aan Ajacied Abdelhak Nouri, die in 2017 tijdens een oefenwedstrijd werd getroffen door een hartstilstand en daarbij hersenschade opliep. “Ik ken Appie al heel lang. Sinds ik hem ooit bloemen uitreikte toen hij met de C1 kampioen werd. Voor mij staat nummer 34 symbool voor geloof, hoop en liefde.”

Ereplaats

Huisman woont sinds 2010 in Amsterdam en is sinds de oprichting van de ChristenUnie in 2000 lid van de partij. Hij vindt het ‘een eer’ om zijn partij te vertegenwoordigen, maar ambieert nu geen Kamerlidmaatschap. “Ik heb een mooie carrière bij Achmea.”

De lijst wordt aangevoerd door partijleider Gert-Jan Segers. Vicepremier en minister van Landbouw, Carola Schouten, staat op nummer 2. Plek 3 en 5 zijn voor huidig Eerste Kamerlid Mirjam Bikker en Haags gemeenteraadslid en fractiemedewerker Pieter Grinwis. De huidige Kamerleden Stieneke van der Graaf en Eppo Bruins moeten genoegen nemen met plek 6 en 7. Oudgedienden Joël Voordewind en Carla Dik-Faber keren volgend jaar niet terug als Kamerlid.