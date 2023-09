Amsterdammer Boas Kragtwijk na tocht van 2500 kilometer door supporters onthaald in Kyiv: ‘We sliepen in schuilkelders’

Ultraloper Boas Kragtwijk rende van Amsterdam naar Kyiv om geld op te halen en mensen in Nederland te helpen herinneren dat de oorlog in Oekraïne nog altijd bezig is.

Eindelijk even alleen, verzucht ultraloper Boas Kragtwijk (28) aan de telefoon vanuit zijn hotelkamer in Kyiv. Zondag voltooide hij de laatste dertien kilometer van zijn langste ultraloop ooit.

Zaterdag 22 juli stapte hij, samen met een cameraman en een coach, zijn voordeur in Amsterdam uit om via Berlijn naar Kyiv te rennen. Tijdens de laatste kilometers richting het Maidanplein werd hij zondag vergezeld door honderden Oekraïense supporters die hem aanspoorden, met hem het volkslied zongen en op het plein een minuut stilte hielden.

Uitgestippelde route

Kragtwijk is de afgelopen weken een soort bekendheid geworden in Oekraïne, vertelt hij lachend. “Het is onder Oekraïners heel erg gaan leven, we zijn een beetje viral gegaan. Lokale media hoorden van ons initiatief en op Strava konden mensen de uitgestippelde route zien. Sommige mensen renden stukken mee of stopten ons cashgeld toe om te doneren.”

Ondanks de support was het ‘een helse tocht’. Niet alleen zat het weer hem tegen – na veel regen kreeg hij een hittegolf op zijn dak – ook mentaal was het een grote uitdaging. “Ik had veel last van de uitzichtloosheid. Het leek maar niet op te houden, elke dag vijftig tot zestig kilometer rennen. Maar dat staat eigenlijk wel symbool voor de oorlog in Oekraïne, die ook maar niet op lijkt te houden. Die gedachte hield me op de been. Op deze manier kon ik mijn steentje bijdragen.”

'Soms rende ik door dorpen die volledig met de grond gelijkgemaakt zijn. Daar was ik niet op voorbereid, dat was heel heftig om te zien.'

Waar de eerste periode van zijn loop door Duitsland en Polen vooral saai en langdurig was, werd Kragtwijk in Oekraïne direct geconfronteerd met het oorlogsgeweld. “We hebben veel nachten in schuilkelders doorgebracht, omdat slapen in de caravan niet veilig was. Overdag gaat het leven in Oekraïne wel door, zag je mensen in cafés en op terrasjes, maar de nachten waren vreselijk. Soms rende ik door dorpen die volledig met de grond gelijkgemaakt zijn. Daar was ik niet op voorbereid, dat was heel heftig om te zien.”

Leren lopen

Toch leverde zijn reis ook heel bijzondere momenten op, bijvoorbeeld zijn bezoek aan een ziekenhuis. “Bij een oorlogsslachtoffer stelde ik me soldaten voor, maar hier zag ik opeens oma’s, moeders, kinderen die moesten leren lopen met protheses. Het gaf een heel andere invulling aan het begrip.”

In veel dorpen en steden werd hij met open armen ontvangen. “Ik merkte dat mensen al heel ontroerd waren dat ik daar überhaupt wás, afgezien van het sponsorgeld of de ambulances. Veel mensen hebben het gevoel te zijn vergeten.”

Bewustwording creëren is dan ook het andere doel van de tocht, naast het ophalen van geld om via de stichting Zeilen Van Vrijheid ambulances te kunnen doneren. “Ik heb het gevoel dat veel mensen in Nederland toch niet echt doorhebben hoe dichtbij de oorlog is. Ik wilde laten zien: je kan er naartoe rennen, zó dichtbij is het.”

Streefbedrag van een ton

De stunt leverde al genoeg geld op voor twee tweedehands ambulances, maar Kragtwijk hoopt nog net zijn streefbedrag van een ton te kunnen halen. “We hopen dat mensen in de nasleep van de loop alsnog wat willen doneren. Dan kan er nog een ambulance bij.”

Hoewel hij momenteel niets liever wil dan slapen en aansterken – hij is gedurende de loop ruim twintig kilo afgevallen – zit de reis er nog niet op. De komende dagen blijven Kragtwijk en zijn team nog in Kyiv en de uitnodigingen voor talkshows en interviews stromen binnen.

“Mogelijk gaan we morgen ook nog wat lokale politici ontmoeten. Het rengedeelte mag er dan op zitten, we kunnen nog steeds winst boeken in de bewustwording. Maar daarna wil ik heel graag naar huis, ik vind het best eng om hier te zijn en ik moet behoorlijk aansterken. Mijn moeder heeft al aangeboden dat ik me maar een weekje door haar moet laten vetmesten.”

