Amsterdammer aangehouden voor brandstichting coffeeshop Rotterdam

Bij een coffeeshop in de Witte de Withstraat vond de politie op 13 april een jerrycan en zwaar vuurwerk. Op 1 mei (de foto is van die datum) was er wederom een incident bij dezelfde coffeeshop. Beeld ANP

De coffeeshop in de Witte de Withstraat was gesloten tijdens de nachtelijke brand. Getuigen wisten het vuur snel te doven. Kort erna vonden agenten een jerrycan en zwaar vuurwerk dat niet tot ontploffing was gebracht. Explosievenexperts werden ingezet om het vuurwerk veilig te kunnen verwijderen. “Dit had heel anders kunnen aflopen met veel meer schade of erger,” meldt de politie.

De politie heeft het onderzoek naar de brandstichting nog niet afgerond en sluit niet uit dat nog meer verdachten worden aangehouden.

Al vijftig explosies en beschietingen

Rotterdam wordt dit jaar geteisterd door explosies en beschietingen van woningen en bedrijfspanden, met al zo’n vijftig incidenten. Zondag werd ook al een 26-jarige Amsterdammer aangehouden in verband met een explosie, een beschieting en een verijdelde explosie op de Van Speykstraat in Rotterdam en vier explosies op de Crooswijkseweg. De laatste vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag.

Om het geweld tegen te gaan hebben de Rotterdamse gemeente en politie zondag aangekondigd extra beveiliging en toezicht te plaatsen op de plekken waar meerdere explosies plaats hebben gevonden.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: