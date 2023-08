Amsterdammer (65) en vriend (60) doodgestoken in Italië, verdachte is 21-jarige zoon

Het incident vond plaats in het Italiaanse dorp Montaldo di Mondovì, in de noordwestelijke provincie Cuneo. Beeld REDA&CO/Universal Images Group

Volgens de Italiaanse politie was de verdachte op bezoek in Montaldo di Mondovì, een dorp in de Italiaanse provincie Cuneo in het noordwesten van het land. Na een ruzie met zijn vader zou hij een keukenmes hebben gepakt en hem daarmee dodelijk hebben verwond. De huiseigenaar uit Harderwijk zou geprobeerd hebben om tussenbeide te komen, en daarbij zwaargewond zijn geraakt. Hij werd met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed.

De 21-jarige verdachte is na het incident op de vlucht geslagen. De Italiaanse politie heeft gezegd dat hij geestelijke problemen heeft, en beschouwt de man als zeer gevaarlijk. Ze raadt de bewoners van Montaldo di Mondovì en omliggende dorpen aan om op hun hoede te zijn.

Het 65-jarige slachtoffer en vader van de verdachte was leerkracht op een basisschool in Amsterdam-Zuid. De 60-jarige Harderwijker was huisarts en had twee praktijken, waar patiënten bloemen hebben gelegd.

Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken zegt dat het departement contact heeft met de families van de slachtoffers. Als de verdachte wordt opgepakt, heeft hij recht op consulaire bijstand.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: