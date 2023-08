Amsterdammer (48) aangehouden voor explosie Insulindeweg

Het explosief ging af op een balkon van een appartement op de eerste etage. Beeld ANP / Michel van Bergen

In de nacht van 30 april op 1 mei was bij de woning aan de Insulindeweg rond 02.00 uur een harde knal te horen, veroorzaakt door een explosief dat vermoedelijk op een balkon van een woning is gegooid. Door de explosie sneuvelde een ruit en ontstond er schade in de woning. De bewoner van het huis raakte niet gewond.

De flat werd de dagen voor de ontploffing ook al geteisterd door incidenten. Zo vonden de bewoners een paar dagen voor de knal een brandende scootmobiel voor de deur. Een nacht voor de ontploffing vond de politie opnieuw een in brand gestoken object, deze keer op de openbare weg voor hetzelfde portiek.

Het onderzoek naar de zaak is nog gaande. Er wordt onder andere onderzocht of de aangehouden verdachte ook gelinkt kan worden aan andere incidenten en of er een opdrachtgever in het spel is.

