Amsterdammer (41) aangehouden voor grootschalige cocaïnehandel en witwassen van 17 miljoen

Beeld Joris van Gennip

De man wordt er ook van verdacht zelf betrokken te zijn geweest bij het vervoeren en het verhandelen van tientallen kilo’s cocaïne. De drugs werden opgekocht en weer doorverkocht, waarbij transacties variërend van enkele tonnen tot meer dan 1 miljoen euro contant werden overgedragen.

De politie doorzocht naast de woning van de man nog vier andere woningen die aan de verdachte te linken waren. Daar werden onder andere veel ‘zeer exclusieve horloges’, merkkleding en contant geld aangetroffen, meldt de politie. De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen zullen plaatsvinden in de zaak.

Veel van de informatie van de politie is afkomstig uit (versleutelde) berichten op het platform Sky ECC. Die server werd in maart 2021 offline gehaald en in beslag genomen. Opsporingsdiensten verkregen daarmee toegang tot miljoenen versleutelde berichten van criminele organisaties.

