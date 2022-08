Amsterdammer (25) gewond na steekpartij in woning Groningen

Beeld Joris van Gennip

De politie ontving rond 23.00 uur een melding van het steekincident aan de Aluminiumstraat. De verdachte werd dezelfde avond in die straat aangehouden. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. Of de twee elkaar kenden en wat de aanleiding van de steekpartij was, is volgens een politiewoordvoerder nog onduidelijk.

De technische recherche doet nog onderzoek in de woning.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: