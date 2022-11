Amsterdammer (24) krijgt drie jaar cel voor fraude met valse ANWB-betalingsherinneringen

De valse betalingsherinneringen waren te herleiden naar de man doordat de link naar een pagina ging waar zijn naam en lidmaatschapsnummer te zien waren. Beeld ANP / ANP

De oplichting vond plaats tussen januari en april van dit jaar. De verdachte deed zich in e-mails voor als medewerker van de ANWB en stuurde tienduizenden ontvangers valse betalingsherinneringen. Het is niet duidelijk hoeveel geld er op deze manier precies bij hem terecht is gekomen, maar volgens de rechtbank is het voorstelbaar dat het gaat om ‘grootschalige fraude’. In een periode van een jaar kwam er ruim 85.000 euro aan ‘onverklaarbare inkomsten’ op zijn rekening terecht.

De valse betalingsherinneringen voerden echter terug naar de man doordat de link naar een pagina leidde waar zijn naam en lidmaatschapsnummer te zien waren. Op die manier kwam de politie hem op het spoor.

De rechtbank veroordeelt hem voor phishing, valsheid in geschrifte, computervredebreuk en witwassen en oordeelde dat hij ‘enkel zijn eigen financiële gewin voor ogen gehad’. Bij dit soort online oplichting en fraude passen forse straffen, zei het OM bij de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de Amsterdammer.

Ontwrichting

De verdachte werd in 2018 in België ook al tot een gevangenisstraf veroordeeld voor fraudedelicten. Dat heeft meegespeeld in de forse gevangenisstraf die de rechtbank uitdeelt. De rechtbank rekent het de verdachte verder aan dat door zijn handelen ‘het vertrouwen dat consumenten moeten kunnen hebben in het betalingsverkeer, wordt ondermijnd’. “Wanneer dit vertrouwen niet meer aanwezig is, bestaat het risico van ontwrichting van het maatschappelijk en economisch verkeer.”

De criminele winsten van de man zullen teruggevorderd worden in een zogenoemde ontnemingszaak. Hij is dan verplicht dit bedrag aan de staat over te maken.

Naast de gevangenisstraf dient de verdachte ook nog 75.000 euro schadevergoeding aan de ANWB te betalen voor de schade die de reisorganisatie heeft geleden, vanwege ‘het misbruik van haar naam en logo’. ‘Daardoor moesten aanzienlijke onderzoeks- en administratieve kosten worden gemaakt, onder meer om telefoontjes van verontruste klanten af te handelen,’ aldus het vonnis.

