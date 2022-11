Amsterdammer (22) is tweede verdachte van mishandeling vrouw in Club Air

Beeld Joris van Gennip

De 22-jarige man is op 7 november voorlopig weer op vrije voeten gesteld, aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie donderdag.

In het onderzoek is ook Tayrell Wouter, speler van Jong FC Volendam, als verdachte gehoord. De club schorste de 20-jarige Wouter op 3 oktober, nadat hij zich bij de politie had gemeld. Een dag daarvoor had de politie beelden van het incident vrijgegeven, om de twee toen nog onbekende verdachten op te sporen. Wouter werd aangehouden en na verhoor heengezonden. Volgens het OM is hij nog verdachte. De verdenking luidt openlijke geweldpleging.

Schorsing opgeheven

FC Volendam maakte woensdag bekend dat de schorsing van Wouter met onmiddellijke ingang is opgeheven. Bestuur en directie hebben de beelden onlangs bestudeerd en ‘unaniem vastgesteld dat Wouter alles in het werk heeft gesteld om twee vechtende bezoekers – waaronder het vrouwelijke slachtoffer – uit elkaar te halen’. “Wouter heeft zich daarbij op geen enkele wijze schuldig gemaakt aan een misdrijf of enige andere laakbare gedraging,” aldus de club.

De politie meldde eerder dat de 20-jarige vrouw in de nacht van 16 op 17 juli een man afwees die haar probeerde te versieren. Daarop greep de man hardhandig haar linkerborst beet, aldus de politie. Toen het slachtoffer zich probeerde te verweren, werd ze door twee mannen bij haar keel gegrepen en kreeg ze harde klappen tegen haar hoofd, met als gevolg diverse verwondingen, waaronder een gebroken kaak.