Amsterdammer (16) en man uit Haarlemmermeer (19) vast na beschieting Rotterdamse coffeeshop

Aan het begin van de nacht van maandag op dinsdag werd het pand beschoten. De familie van de eigenaar van het pand was er snel bij en wist de 16-jarige Amsterdammer vast te houden tot ze hem konden overdragen aan de politie.

Bij de beschieting vielen geen gewonden. Er zijn kogelinslagen in de gevel en een huls gevonden. Ook vond de politie in de omgeving van de coffeeshop een vuurwapen.

Later in de nacht is een bij de schietpartij weggereden auto aan de kant gezet. De bestuurder, een 19-jarige man uit Haarlemmermeer, is aangehouden. Over het motief van de beschieting is nog niets bekend.

