Amsterdam zet verlichting monumenten uurtje eerder uit

De verlichting van monumenten en andere bijzondere locaties gaat om 23.00 uur uit in plaats van middernacht. De maatregelen besparen volgens de gemeente op jaarbasis het energiegebruik dat gelijkstaat aan dat van 280 huishoudens. Op het Centraal Station, de Dam, Rijksmuseum, Leidseplein en Rembrandtplein blijven de lichten wel aan.

Het zal even duren voor de maatregel is ingevoerd, aldus de gemeente. ‘We kunnen het monumentenlicht niet zomaar uitzetten door overal op een knopje te drukken. Het is een tijdrovende klus, omdat we vaak per afzonderlijke schijnwerper of grondspot een tijdschakelaar moeten plaatsen. Soms moeten we een gebouw in om dat te kunnen doen.’

Led

Amsterdam is de laatste jaren bezig om de verlichting in de stad energiezuiniger te maken. Zo is de straatverlichting inmiddels voor 80 procent overgegaan op energiezuinigere ledlampen. Het energieverbruik van de openbare verlichting is sinds 2018 met ruim 25 procent teruggedrongen.

Verder moedigt de gemeente winkels en bedrijven aan om hun verlichting ook eerder uit te zetten en gebruik te maken van ledlampen.

