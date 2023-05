Amsterdam vreest terugkeer uitgeprocedeerde asielzoekers op straat na ‘wonderlijke’ beslissing om opvang te stoppen

Het kabinet wil geen geld meer uittrekken voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Voor Amsterdam betekent het dat honderden mensen weer dakloos raken, zonder toekomstperspectief komen te zitten en kraakacties de stad weer zullen teisteren. ‘Dat is onbehoorlijk.’

Jarenlang werd in Amsterdam het ene na het andere pand gekraakt door asielzoekers die niet meer in aanmerking kwamen voor een Nederlandse verblijfsvergunning. Onder de noemer We Are Here zwierven ze van de ene naar de andere plek, kwamen ze veelvuldig in het nieuws. In 2015 viel het kabinet-Rutte II bijna doordat VVD en PvdA maar niet tot een oplossing voor deze groep kwamen.

In 2019 zorgden 24-uursopvanglocaties uiteindelijk voor rust. Verspreid over acht plekken verblijven in Amsterdam circa 500 uitgeprocedeerde asielzoekers die werken aan hun toekomstperspectief. In de stad wordt niet meer gekraakt, de politiek is in rustiger vaarwater en buurtbewoners rondom de 24-uursopvanglocaties ervaren weinig tot geen overlast.

Maar uit de Voorjaarsnota blijkt dat kabinet-Rutte IV geen geld meer voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers vrijmaakt. Volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is de keuze om te stoppen onaanvaardbaar.

Wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang) noemt de beslissing buitengewoon wonderlijk. “We zijn met elkaar in overleg over de toekomst van de opvang. Dat dit dan zo eenzijdig besloten wordt door staatssecretaris Eric van der Burg, is onbehoorlijk.”

Landelijke evaluatie

Mpanzu Bamenga, coördinator van de Regiegroep Ongedocumenteerden Amsterdam, wijst op de problemen die het oplevert als per 1 januari 2024 mensen hier niet meer kunnen verblijven. “Je creëert onnodige problemen en krijgt situaties zoals voor de 24-uursopvang. Mensen met psychologische en medische problemen komen op straat, raken in de onzichtbaarheid, worden uitgebuit en gaan weer kraken. Uiteindelijk gaat het je meer kosten dan je hier nu voor betaalt.”

Bamenga wordt gesterkt door de landelijke evaluatie die Van der Burg liet uitvoeren over de opvang en die in november verscheen. Daaruit blijkt dat groepen vreemdelingen beter in beeld zijn, er meer zicht is op de problematiek van de uitgeprocedeerde asielzoeker, het welzijn van de mensen is verbeterd, de begeleiding naar zorg beter is en dat door de opvang minder groepen op straat slapen, waardoor er een betere openbare orde en veiligheid is.

Medemenselijkheid

Voor bijna 60 procent van de mensen in de opvanglocaties wordt een oplossing gevonden voor hun uitzichtloze toekomst. Voor het overgrote deel betekent dat een hernieuwde asielaanvraag (die in Amsterdam in ruim 90 procent van de gevallen wordt toegekend), enkele keren doormigratie of terugkeer naar land van herkomst.

Bamenga noemt het een ‘verschrikkelijk goed resultaat’ en zegt dat ze ook steeds beter weten hoe ze mensen vrijwillig naar het land van herkomst moeten laten terugkeren. De teller staat op 47 sinds 2019. Bamenga: “We bereiken steeds mooiere resultaten door de kennis die we hebben opgebouwd. Als je hiermee stopt, gaat er talent verloren. Maar vanuit medemenselijkheid moet je ook met de opvang willen doorgaan.”

Tweede Kamerdebat

De vraag is of Amsterdam, mocht het kabinet niet alsnog geld vinden, zelf de kosten op zich gaat nemen. Wethouder Groot Wassink: “Ik ga er vanuit dat dit wordt hersteld. Het is een sluitstuk in de asielketen en het gaat om een relatief klein bedrag. Als het echt niet doorgaat, moet ik goed nadenken over wat het betekent. Dan maak ik me grote zorgen.”

Naar schatting kost de landelijke opvang het kabinet 30 miljoen euro. Naast Amsterdam zijn er ook 24-uursopvanglocaties in Tilburg, Rotterdam, Groningen en Eindhoven. De opvang in Amsterdam kost circa 14 miljoen euro, waar de gemeente zelf 9 miljoen van bijdraagt.

Woensdag debatteert de Tweede Kamer over de asielopvang. Regeringspartijen D66 en CU hebben al uitgesproken niet akkoord te gaan met het stopzetten van het geld.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: