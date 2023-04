Amsterdam verlengt verblijf voor 90 daklozen uit winteropvang

Beeld ANP

Met het creëren van de extra ruimte wil de gemeente de meest kwetsbare mensen hulp bieden na het beëindigen van de winteropvang. Dat zou 3 april al gebeuren, maar vanwege de kou blijft deze langer open.

De opvangplekken zijn gelokaliseerd aan de Transformatorweg in West waar ook de winteropvang was gehuisvest. De uitvoering wordt gedaan door de gemeente Amsterdam in samenwerking met HVO Querido, De Regenboog groep, PerMens en het Leger Des Heils.

“In Amsterdam hebben we de afgelopen maanden structureel mensen opgevangen in de winteropvang en gekeken hoe we deze mensen kunnen begeleiden naar de beste vorm van hulpverlening en kunnen zorgen voor perspectief,” zegt wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken en Opvang) als toelichting op het besluit. “Er is gebleken dat er voor negentig kwetsbare mensen in de opvang op korte termijn andere begeleiding en hulp beschikbaar is. Daarom investeren we nu per direct in extra opvangplekken om deze mensen niet tussen wal en schip te laten belanden.”

Toename aantal daklozen

De wethouder vindt de toename van de dakloosheid in de stad zorgwekkend: “De bestaanszekerheid van mensen staat onder druk door corona, de hoge inflatie en het kabinetsbeleid. Naast de bestaande groep kwetsbare mensen is er een stijging van het aantal dak- en thuislozen.”

Hoeveel daklozen er in de stad zijn, is niet precies te berekenen, aldus de gemeente. De schattingen van het aantal economisch daklozen in Amsterdam lopen uiteen van 1100 tot 2500 mensen.

Winteropvang

De gemeente stelde samen met de GGD, HVO-Querido, het Leger des Heils en De Regenboog Groep van 1 december 2022 tot en met 3 april zo’n 450 plekken beschikbaar op vier winteropvanglocaties in de stad. In totaal kon in deze periode aan ruim 2.000 dak- en thuislozen onderdak worden geboden.

Tijdens periodes van kou waarbij de temperatuur gedurende de nacht rond de vier graden of lager lag, was ook de winterkouderegeling van kracht. Dan waren er in totaal rond de 500 opvangplekken beschikbaar. Naast bed, bad en brood worden mensen in de winteropvang in contact gebracht met de juiste hulpverlening.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: