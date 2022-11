Amsterdam verhoogt energietoeslag in november ten koste van budget 2023

De energietoeslag voor Amsterdammers met een laag inkomen wordt in november verhoogd van 500 naar 1000 euro. Die extra 500 euro wordt uit het budget van 2023 gehaald. Keerzijde is dat de groep die pas vanaf volgend jaar aanspraak maakt op de toeslag, minder zal krijgen.

‘Steeds meer Amsterdamse huishoudens komen door de hoge energieprijzen en inflatie in de knel. Het college ziet dit met lede ogen aan,’ zo schrijft wethouder Marjolein Moorman (Armoede) in een raadsbrief.

Het kabinet heeft enkele maatregelen aangekondigd om de lasten te verlichten, maar deze gaan pas in 2023 in. Omdat Amsterdammers nu al lijden onder de hogere kosten, maakt de gemeente gebruik van de mogelijkheid die het kabinet biedt om een gedeelte van het energietoeslagbudget – namelijk 500 euro per huishouden – van 2023 naar voren te halen.

Minder geld in 2023

Dit heeft wel een keerzijde. Vooralsnog maken alleen Amsterdammers met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum aanspraak op energietoeslag en andere armoedevoorzieningen, vanaf volgend jaar verhoogt de gemeente dat tot 130 procent. De groep die tussen de 120 en 130 procent van het sociaal minimum verdient, krijgt dit jaar dus geen energietoeslag. Volgend jaar wél, maar door dit besluit komt dat bedrag neer op 800 euro in plaats van 1300 euro.

Dat zit zo: dit jaar stelde het kabinet 1300 euro energietoeslag per huishouden beschikbaar. Gemeenten mochten dat zelf verdelen; Amsterdam koos ervoor 200 euro in maart uit te keren, 600 euro in juni en 500 euro in november. Het college kiest er nu voor om het bedrag van november te verhogen naar 1000 euro. Die extra 500 euro wordt wel van het budget van volgend afgehaald: dat daalt hierdoor naar 800 euro per huishouden in heel 2023.

Extra maatregelen

De gemeente legt uit dat ze deze keuze maken om ‘de groep die dat het hardste nodig heeft zo snel mogelijk te helpen’. Bovendien worden de lasten volgend jaar al verlicht door de overige kabinetsmaatregelen, aldus een woordvoerder.

Het prijsplafond voor energiegaat per 1 januari 2023 in en alle huishoudens ontvangen eind 2022 in totaal 380 euro energiecompensatie. Daarnaast worden het minimumloon en de zorg- en huurtoeslag volgend jaar verhoogd.

Verder vervalt vanaf november de vermogenstoets: hierdoor kunnen Amsterdammers met een laag inkomen die wel wat spaargeld hebben, ook aanspraak maken op de resterende 1000 euro energietoeslag.

Op amsterdam.nl/energietoeslag kunnen Amsterdammers met een laag inkomen een aanvraag indienen. Tot nu toe hebben ongeveer 82.000 Amsterdamse huishoudens energietoeslag ontvangen.

