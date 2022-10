Amsterdam UMC zoekt vegan poepdonateurs

In de poep van vegans zitten meer goede bacteriën. Beeld Getty Images

Leververvetting kan leiden tot leverontsteking of littekens op de lever. Ook lopen mensen met leververvetting een twee keer zo hoog risico op hart- en vaatziekten. In het ergste geval stopt de lever met werken of krijgen mensen met NASH leverkanker.

Bacteriën van veganisten

Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat poeptransplantaties lijken te werken bij de bestrijding van leververvetting. In de darmen van mensen zitten veel bacteriën die helpen bij de spijsvertering en andere processen in het lichaam. Door de ontlasting van een gezond persoon naar een ziek persoon te transplanteren, worden ook de gezonde bacteriën doorgegeven. Die kunnen vervolgens de ziekte bestrijden.

Daarom zijn de onderzoekers nu op zoek naar nieuwe poepdonateurs. In het specifiek: veganistische poepdonateurs. Die hebben namelijk, zo is weer uit ander onderzoek gebleken, de beste darmbacteriën. De onderzoekers zijn op zoek naar vier tot vijf vegans die hun ontlasting willen afstaan.

Strenge eisen

Ontlasting doneren kan overigens niet zomaar. De donateurs moeten aan strenge eisen voldoen en worden uitgebreid gescreend. Ze moeten ook flink door drukken: iedere donor doneert namelijk negentig keer. Daar krijgen ze wel wat voor terug. Iedere bolus levert vijftig euro op. Aan het eind van de rit hebben de donateurs dus 4500 euro bij elkaar verdiend.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: