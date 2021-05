Amsterdam UMC ontdekt mogelijk (nog betere) covidbehandeling

Covid-19 steeds beter aan te pakken

De behandeling van corona is in korte tijd al enorm verbeterd. Wie tijdens de eerste golf ziek werd, had een overlijdenskans die bijna dubbel zo groot was als tegenwoordig. Dat ligt niet alleen aan de betere behandeling, maar ook aan de mensen die destijds ziek werden, zegt klinisch epidemioloog Frits Rosendaal (LUMC). “Een jaar geleden werden zwakke ouderen ziek, nu worden ook zestigers met een sterker gestel getroffen. Die sterven minder snel. Ook de toegenomen ervaring van de behandelend artsen leidt tot minder sterfte.”

Rosendaal is voorzitter van het ‘adviespanel innovatieve therapieën’. In die rol adviseert hij het ministerie van Volksgezondheid over de onderzoeken naar nieuwe behandelwijzen van Covid-19. Rosendaal roemt de snelle progressie. “Bij de aidsepidemie duurde een verbeterde behandelwijze vele jaren langer. Dat verschil zit niet alleen in de moeilijkere aard van het virus dat aids veroorzaakt, maar ook in de coördinatie van onderzoek. Dat is nationaal en mondiaal nu veel beter georganiseerd.”

Beter onderzoek leverde tijdens de coronapandemie niet alleen effectieve behandelingen op, maar maakte ook gehakt van ‘gehypte’ geneesmiddelen. Het door Donald Trump aangeprezen hydroxychloroquine, bijvoorbeeld, bleek bij grondig onderzoek geen toegevoegde waarde te hebben. Omdat het zoals elk medicijn bijwerkingen heeft, wordt het gebruik nu ontraden.

‘Gehypte’ ivermectine

“Ook over ivermectine is veel te doen geweest,” zegt internist-infectioloog Joost Wiersinga (Amsterdam UMC), die na beoordeling van 25.000 wetenschappelijke covidartikelen naam maakte met een overzichtsartikel. “Op basis van kleine studies leek het soms veelbelovend, maar in een recent en vrij robuust uitgevoerd onderzoek bleek ivermectine geen toegevoegde waarde.”

De komende jaren zal de behandeling van Covid-19 verder verbeteren, verwacht Wiersinga. Zo zullen specifieke neutraliserende antistoffen in de toekomst voorkomen dat coronapatiënten überhaupt in het ziekenhuis komen. Ook ziet Wiersinga op termijn een goede virusremmer verschijnen. De beste virusremmer van het moment is het matig werkende remdesivir.

“Het grootste braakliggende terrein is nu langdurige- of long covid,” zegt Wiersinga. “We begrijpen er nog maar heel weinig van, dus goede behandelingen zijn er niet.”

Rosendaal verwacht dat dat probleem steeds kleiner wordt. Niet omdat hij een behandeling met medicijnen ontwaart die Wiersinga niet ziet, maar vanwege het voortschrijdende vaccinatieprogramma. “Zodra iedereen een prik heeft gehad, daalt het aantal besmettingen heel fors en komt langdurige covid dus ook steeds minder voor. Als gevolg van een uitbraakje hier of daar zal het nog wel eens opduiken, maar op populatieniveau stelt dat niets meer voor.”