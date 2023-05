Amsterdam steekt veel geld in prestigeprojecten, en dat is niet zonder gevaar

De Jaap Edenbaan krijgt geen tweede ijshal, maar de huidige hal en buitenbaan worden wél vernieuwd. Beeld ANP

Al jaren is theater De Meervaart een hoofdpijndossier voor het Amsterdamse stadsbestuur. Wel of geen renovatie, wel of geen nieuw pand, wel of niet in de Sloterplas. Nadat in oktober vorig jaar bekend werd gemaakt dat het theater definitief in de Sloterplas komt, is bij de Voorjaarsnota van donderdag de benodigde 96 miljoen euro geregeld.

Financieel wethouder Hester van Buren geeft daarmee een duidelijk signaal af: nadat jarenlang vooral is gesproken over grote prestigeprojecten, is nu de tijd van doen aangebroken. Van Buren: “Amsterdam gaat flink investeren in de stad om de groei bij te benen en Amsterdammers te verbinden.”

Het college heeft ook geld gereserveerd voor de felbegeerde fietsbrug over het IJ, een hypermoderne OBA in Zuidoost, het Nationaal Slavernijmuseum, een binnenzwembad voor het Flevoparkbad en de verduurzaming van 480 gemeentelijke panden (zoals theaters, maar ook kinderopvangcentra of sportinstellingen).

Betaalt de Amsterdammer de rekening?

Het betekent dat het geld voor andere megaprojecten de komende jaren op is. Paradiso zal voor haar geplande uitbreidingen op zoek moeten naar private investeerders. Het Bijlmerparktheater krijgt geen nieuw gebouw, alleen geld voor een renovatie. De Jaap Edenbaan krijgt geen tweede ijshal – maar de huidige hal en buitenbaan worden wél vernieuwd.

Om alle beloften te realiseren moet de gemeente geld lenen, waardoor de schuld van nu al bijna 7 miljard verder gaat stijgen. Een doorn in het oog van oppositiepartijen, die vrezen dat de rekening uiteindelijk bij de Amsterdammer komt te liggen in de vorm van lastenverzwaringen. Volgens Van Buren is dat vooralsnog niet aan de orde.

Sport en cultuur in nieuwe woonwijken

In 2027 is het zogenoemde financiële ravijn in zicht: vanaf dan zal het kabinet de bedragen die elk jaar naar gemeenten en provincies gaan minder laten stijgen. Amsterdam vreest een tekort op de begroting van jaarlijks minimaal 90 miljoen euro. Het college gokt er echter op dat het Rijk toch de portemonnee zal trekken om de gemeentelijke financiën gezond te houden. Tot grote irritatie van oppositiepartijen, die vinden dat Amsterdam de hand beter op de knip moet houden.

Door deze onzekerheid over de toekomstige rijksbijdragen, én daarbij de bekentenis van wethouder Van Buren dat Amsterdam richting de limiet gaat van wat kan qua grote investeringen, doemt er nog een risico op. Om toekomstige woonwijken te kunnen bouwen moet er ook geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld sport- of cultuurvoorzieningen. Van Buren wil daarvoor ‘sparen’, onder meer via de inkomsten uit erfpacht.

Weinig geld naar veiligheid en zorg

De Voorjaarsnota zal voer zijn voor vuurwerk in de gemeenteraad, waar die in juni wordt besproken. Het is voor de oppositiepartijen één van de laatste kansen om de prestigeprojecten nog vooraf te laten wankelen en ervoor te zorgen dat er nog wat met geld geschoven wordt. Rechtse partijen zullen vinden dat er amper extra geld voor veiligheid is vrijgemaakt, linkse partijen zullen erop aanslaan dat veel extra geld naar stenen gaat, en volgens hun te weinig naar zorg, armoede of onderwijs.

Uiteindelijk moeten de voorgestelde bedragen definitief worden vastgelegd in de in het najaar te presenteren (meerjaren)begroting.

Extra investeringen uit overgebleven potjes

Van Buren zegt nog op zoek te gaan naar bezuinigingen, bijvoorbeeld in de eigen organisatie. Door de toeristenbelasting te verhogen worden ook stappen gezet om de eigen inkomsten op te hogen, om de reguliere uitgaven van de stad te kunnen blijven betalen. In deze Voorjaarsnota wordt ook ‘incidenteel geld’ gebruikt dat in 2022 is overgebleven. Dat wordt volgend jaar geïnvesteerd in de jeugdzorg, het GVB krijgt 7,5 miljoen euro om de verschraling van het ov tegen te gaan, er is geld voor de asiel- en wooncrisis en er zijn extra miljoenen voor de 750ste verjaardag van de stad.

