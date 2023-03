Amsterdam sluit Weesperstraat zes weken af voor doorgaand autoverkeer

De Weesperstraat. Beeld Floris Lok

De straat zal tussen 12 juni en 23 juli samen met drie omringende straten van 06.00 tot 23.00 uur afgesloten worden. Overdag blijven de straten wel bereikbaar voor nood-en hulpdiensten.

Doel van het twee maanden durende experiment in de Weesperstraat is om te onderzoeken wat de effecten hiervan zijn op verkeersstromen, luchtkwaliteit en leefbaarheid. Vóór en tijdens de pilot wordt een kentekenonderzoek uitgevoerd om de verkeersstromen in kaart te brengen.

De knip betekent dat de Weesperstraat vanaf de L.H. Sarlouisbrug ter hoogte van de Nieuwe Keizersgracht wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Om sluipverkeer tegen te gaan worden aanvullende knippen gezet: bij de Nieuwe Herengracht, het Entrepotdok en de Wittenburgergracht. Het experiment sluit aan bij de knip op de Amstel die eerder is ingevoerd in het kader van de verkeersmaatregelen Muntplein. Ook de al eerder ingevoerde knip in de Plantage Middenlaan past daarbij.

Volgens de gemeente rijden er in de ochtend- en avondspits ruim 1500 auto’s per uur over de Weesperstraat. ‘Omdat het zo druk is, is de gemiddelde snelheid daar laag en vanuit de buurt is regelmatig verzocht om met maatregelen de leefbaarheid te verbeteren,’ schrijft de gemeente.

VVD-raadslid Stijn Nijssen zei in 2020 te vrezen dat de knip gaat leiden tot een verkeersinfarct. “Met het afsluiten van de Weesperstraat knijpt dit college een cruciale verkeersader van Amsterdam dicht.” Het stadsbestuur zou volgens Nijssen een vergaand verkeersexperiment houden, zonder enig idee te hebben wat dit betekent voor de doorstroom. Maar ook het volgende college houdt voet bij stuk.

Al in 2020 werd besloten om de proef uit te voeren, maar door de coronacrisis werd deze op de lange baan geschoven. Doordat er toen minder verkeer door de stad reed, zou een proef destijds niet representatief zijn. Ook was de Piet Heintunnel langere tijd afgesloten, wat de proef niet mogelijk maakte. Maar nu het verkeer weer op het niveau van voor de coronacrisis is, wil de gemeente hem alsnog uitvoeren. Wel is de proef aangepast: op verzoek van de gemeenteraad zal die zes in plaats van acht weken duren.

