Amsterdam Overzee: lees onze special over de koloniale hoofdstad

Het Parool publiceert deze zondag een speciale digitale editie voor abonnees: over de koloniale geschiedenis én erfenis van Amsterdam. Lees de editie hier.

Deze week is de erkenning van het koloniale verleden een stap dichterbij gekomen. Een groep van historisch experts bewees dat Nederland ‘systematisch en extreem geweld’ pleegde tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog.

Diezelfde dag maakte premier Rutte ‘diepe excuses’ voor de begane misdaden tijdens de ‘koloniale oorlog’. Het eerdere officiële regeringsstandpunt – dat dateert uit 1969 en stelt dat er alleen ‘excessen’ hebben plaatsgevonden – is daarmee voorgoed van tafel.

Zowel het onderzoek als de excuses zijn historisch: ze laten de Nederlandse samenleving een pas op de plaats maken om stil te staan bij wat er is gebeurd in het recente koloniale verleden. De onderzoeksresultaten kunnen het beeld van dit conflict definitief doen kantelen.

De aandacht voor Nederlands-Indië valt samen met een ándere geschiedenis die in het brandpunt van de belangstelling staat: de trans-Atlantische slavernij. Nog vorig jaar boden de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam hun excuses aan voor de rol die deze steden speelden in de slavenhandel. Ook 2023 wordt belangrijk: het moet een officieel herdenkingsjaar worden.

De vernieuwde aandacht en verhitte discussies brengen echter vragen en dilemma’s met zich mee. Wélke geschiedenis staat er in de belangstelling? Hoe doe je dat, koloniale roofkunst teruggeven? En naar welke ‘helden’ vernoemen we liever geen straten of pleinen meer?

Deze editie wil context bieden bij het debat, door verschillende thema’s aan bod te laten komen: van Suriname tot verzet, van erfgoed tot Indonesië. De thema’s wijzen daarbij ook naar de centrale rol van Amsterdam. Want niet alleen was de stad een van de centra van het Nederlandse kolonialisme – en van het verzet ertegen – maar ook een van de voortrekkers in het huidige debat.

Het stadsbestuur van Amsterdam was het eerste in het land dat excuses aanbood voor de slavernij en Amsterdamse organisaties als The Black Archives zetten het onderwerp hoog op de nationale agenda. Ook musea in de hoofdstad werpen kritische blikken op hun collectie. Een voorbeeld is het Rijksmuseum, waar momenteel de – door sommigen fel bestreden – tentoonstelling Revolusi! is te zien.

Hoog tijd dus om ook hier een pas op de plaats te maken. Deze editie biedt daarbij een helpende hand, met een beknopt overzicht van het koloniale Amsterdam, toen en nu.

Sander van der Horst, online redacteur van Het Parool en samensteller van deze editie