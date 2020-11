Amsterdam minst grote prijsstijger op huizenmarkt: ‘Belangrijke verandering gaande’

Het centrum van Amsterdam vanuit de lucht; overzicht. Beeld Lex van Lieshout/ANP

In Groningen is de stijging het grootst: daar liggen de huizenprijzen gemiddeld 11,6 procent hoger in vergelijking met vorig jaar. In Amsterdam was een huis dit najaar gemiddeld 5,7 procent duurder dan het jaar ervoor.

Op provincieniveau is eveneens een verschuiving zichtbaar. Naast Groningen zijn ook in Noord-Brabant en Flevoland de prijzen hard gestegen. In Noord-Holland, doorgaans de aanvoerder in deze lijst, gaat het om een stijging van ‘slechts’ 7,9 procent. Het minst van allemaal.

Calcasa, het databedrijf voor de vastgoedmarkt, concludeert dan ook dat er ‘een belangrijke verandering’ gaande is. ‘Daar waar het in het verleden vooral de grote steden in de Randstad waren die de grootste prijsstijgingen lieten zien, zijn dat nu de meer provinciale steden en rurale gebieden.’

Invloed pandemie

Kijkend naar het aantal huisoverschrijvingen valt op dat er vooral een toename is te zien van bewoners die vanuit de stad vertrekken naar omliggende gemeenten. Deze trend is al langer gaande, maar lijkt volgens Calcasa door de pandemie te worden versterkt. Woningzoekenden hechten, zeker nu ze veelal vanuit huis moeten werken, meer waarde aan extra leefruimte en een buitenruimte.

Een andere reden voor de stijgende huizenprijzen in provinciale steden en rurale gebieden is te vinden in het feit dat de prijzen in de Randstad de afgelopen jaren zo snel zijn gestegen dat een huis kopen voor veel mensen onbetaalbaar is geworden. Ter illustratie: ten opzichte van 2013 zijn de huizenprijzen in Amsterdam met 93 procent gestegen. Dit zorgt voor een toenemende vraag naar woningen buiten de Randstad, wat de prijs daar verder opdrijft.