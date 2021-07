Amsterdam maait gesubsidieerde bloemenlinten weg: ‘Dit scheelt misschien wel duizenden vlinders’

De Partij voor de Dieren wil opheldering over het wegmaaien door de gemeente van de gesubsidieerde bijen- en bloemenlinten in Nieuw-Sloten.

Gele ganzenbloem, duizendblad, kaasjeskruid en korenbloem: het bloemenlint dat afgelopen winter door bewoners van Nieuw-Sloten samen met de stadsecoloog was ingezaaid, was eenmaal in bloei een lust voor het oog. Dat duurde precies tot eerder deze maand, toen in opdracht van de gemeente een bedrijf het openbare groen kwam maaien en daarbij ook de gesubsidieerde bijen- en bloemenlinten in de wijk meenam.

Een slagveld, zo omschrijft de lokale duurzaamheidsambassadeur Marjolein Toonen de schade aan het ecologische buurtproject. “Er is een klein stukje gespaard gebleven, maar verreweg het meeste is verdwenen. Zelfs in de door ons beheerde tuinen is gemaaid. Uitgerekend in de periode dat de bijen en hommels op zoek zijn naar honing. Ook de waardplanten voor de rupsen zijn weggemaaid. Dat scheelt dit jaar honderden, misschien wel duizenden vlinders.”

Honey Highway

De bijen- en bloemenlinten zijn een project van de zogeheten Groengroep Nieuw-Sloten. De groep is eind vorig jaar al in overleg getreden met de stadsecoloog en het hoofd groen om samen een plan te maken voor natuurlijk beheer. De bewoners kregen een aantal stukken groen in beheer. Langs de Antwerpenweg kwam een bloemenlint voor bijen en hommels, de Honey Highway, die ook volledig werd weggemaaid.

Ook weggemaaid werd een deel van het door de gemeente aangelegde ecolint in Nieuw-Sloten dat twee groengebieden met elkaar verbindt. “Ook voor dit stuk is het maaibeleid afgestemd op het ecologisch beheer,” legt Toonen uit. “Afhankelijk van de plek wordt het maaisel wel of niet weggehaald. Soms wordt er gefaseerd gemaaid, zodat de achtergebleven kruiden een schuilplek bieden aan broedende vogels en insecten. Er zijn nu ook broedsels weggemaaid.”

Toonen is meteen in de pen geklommen en heeft de gemeente om uitleg gevraagd. “Daar is nog geen bericht op gekomen. Ik vermoed dat er iets is misgegaan in de communicatie met het bedrijf dat voor de gemeente heeft gemaaid. Er zijn in het verleden duidelijke afspraken gemaakt over het maaibeleid in Amsterdam, juist om de natuur een handje te helpen. Dat is hartstikke mooi, maar dan moet het wel goed worden uitgevoerd. Dat is hier enorm misgegaan.”

Ook de Partij voor de Dieren spreekt van een verwoesting en wil van het stadsbestuur weten hoe dit heeft kunnen gebeuren. De fractie vindt het extra zuur voor de vrijwilligers in de wijk die zich inzetten voor de aanleg en de verbetering van ecologische verbindingszones en nu hebben moeten toezien hoe hun werk voor dit jaar teniet is gedaan. De partij vraagt ook om maatregelen om herhaling te voorkomen.