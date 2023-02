Amsterdam lijkt tóch mee te mogen doen aan wietproef: ‘Coffeeshophouders zijn wel klaar met het gedoogbeleid’

Een coffeeshop van de keten Green House in Amsterdam. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

“We erkennen gewoon de realiteit,” zei Job Cohen in 2008 als burgemeester van Amsterdam na afloop van de ‘wiettop’ in Almere. Destijds kwamen dertig burgemeesters uit heel het land bij elkaar om te praten over de stand van zaken van het gedoogbeleid dat nog altijd voor cannabis geldt.

Door dat gedoogbeleid is het inkopen van cannabis door coffeeshops in feite nog altijd illegaal en moeten zij met criminelen zaken doen om hun shops te bevoorraden. Uitkomst van de bijeenkomst was dat de gemeenten als proef legale wietkwekerijen coffeeshops willen laten bevoorraden om de keten uit de criminaliteit te halen.

Wat is er sindsdien gebeurd?

Waar er bij veel gemeenten direct enthousiasme was voor het plan – zij initieerden het natuurlijk ook – lag dat landelijk gezien wel anders. Vooral christelijke partijen lagen dwars. Zij zijn met name bang dat de wietproef een stap in de richting van legalisatie is.

Om aan alle wensen tegemoet te komen werd hoogleraar huisartsgeneeskunde André Knottnerus ingeschakeld. Hij moest met een commissie onderzoeken hoe coffeeshops op een legale manier ‘staatswiet’ kunnen verkopen.

In 2018, tien jaar na de wiettop, kwam zijn advies uit. En dat loog er niet om. Volgens het rapport van de Adviescommissie Experiment Gesloten Coffeeshopketen zouden meer dan alleen een handvol gemeenten mee moeten doen met de proef en niet maar zes tot tien zoals het kabinet destijds voorstelde.

Ook zou er geëxperimenteerd moeten worden met verschillende soorten wiet en hasj. Alleen dan kan er namelijk geconcurreerd worden met de nu nog illegale telers die ook verschillende soorten cannabis in verschillende sterktes via de achterdeur verkopen.

En als klap op de vuurpijl adviseerde de commissie dat de invoering van staatswiet zeker overwogen moet worden als de proef succesvol is.

Wat wil Amsterdam nu?

Het kabinet vindt dat één van de vier grote gemeenten ook mee moet doen. Pas dan kan de wietproef slagen. Rotterdam, Den Haag en Utrecht denken dat ze te groot zijn voor de proef. Amsterdam heeft al meerdere malen gezegd mee te willen doen met één stadsdeel, omdat deelname met de hele stad niet haalbaar bleek vanwege het grote aantal coffeeshops in de stad (166 stuks). Dat wilde het kabinet al die tijd echter niet.

Nu lijkt die patstelling doorbroken en lijkt dat wel te mogen. Dinsdag maakte burgemeester Femke Halsema namelijk bekend dat Amsterdam onderzoekt met welk stadsdeel het mee kan doen aan het landelijke experiment. Waarom Amsterdam nu opeens wel met één stadsdeel mee mag doen, is onbekend. De driehoek van burgemeester, hoofdofficier van justitie en politiechef heeft alleen goedkeuring aan het plan gegeven.

De wijziging in de wet om het ook daadwerkelijk mogelijk te maken, ligt al bij de Tweede Kamer, maar moet daar nog wel goedgekeurd worden.

Daarmee komt de driehoek ook tegemoet aan de wensen van de gemeenteraad, die begin 2020 nog een manifest voor een liberaler drugsbeleid steunde met een motie. Ook werd destijds een voorstel van D66 aangenomen waarin het stadsbestuur de opdracht kreeg om cannabisproducenten die mee willen doen aan het experiment gereguleerde wietteelt, niet in de weg te zitten met ‘juridische, ruimtelijke of andere belemmeringen’.

Wat vinden coffeeshops van het plan?

“We zijn blij dat de gemeente meedoet,” zegt Joachim Helms, woordvoerder van de Bond van Cannabis Detaillisten en eigenaar van coffeeshopketen Green House in Amsterdam. “Het is een stap in de goede richting. Wij zetten ons al jarenlang in om mee te helpen de markt te reguleren en te legaliseren. Al gaat dat laatste natuurlijk nog een stap verder dan deze proef.”

Wel heeft hij vragen over de uitvoerbaarheid van het plan in de stad als maar één stadsdeel meedoet. De kwaliteit van de telers is daarom een hele belangrijke factor, volgens Helms. “Als die kan concurreren met de wiet die nu te koop is, dan zal dat een aanzuigende werking hebben. Je weet namelijk precies wat erin zit. Als je ergens een heel goed biertje kan drinken, ga je daar ook een blokje voor om.”

Maar als de telers niet aan de wiet kunnen tippen die nu verkocht wordt, zal het tegenovergestelde het geval zijn en zullen coffeeshops snel van de proef af willen, denkt Helms. Al is hij daar niet meteen bang voor. Volgens hem weten de telers goed wat ze doen.

Volgens Helms wordt eind mei beslist welk stadsdeel het wordt. “Te weinig coffeeshops is niet goed, maar te veel ook niet. In Zuidoost zitten er twee. Dat zou voordelen kunnen hebben. Het ligt bijvoorbeeld iets verder, dus er is minder snel last van een waterbedeffect. We hebben er nog geen contact over gehad met de burgemeester, maar we gaan snel in gesprek.”

Helms hoopt daarom dat de proef snel uitgerold zal worden. Minister Kuipers lijkt dat ook van plan, woensdagmiddag zei hij dat hij eind dit jaar wil starten in Breda en Tilburg om het systeem te testen. “Als je ondermijning wil tegengaan, gebruik dan dit instrument om dat te doen,” zegt Helms. “Coffeeshophouders zijn wel klaar met het gedoogbeleid, het kan ons niet snel genoeg gaan.”

