Amsterdam leent netwerkbedrijf Alliander 55 miljoen

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Door onder meer de toenemende vraag moet op veel plekken de komende jaren de capaciteit worden verdubbeld. Het stadsbestuur wil daarbij als aandeelhouder een helpende hand bieden, maar roept ook het Rijk op bij te dragen aan het oplossen van de knelpunten op het elektriciteitsnetwerk.

De hoofdstad krijgt er steeds meer woningen en bedrijven bij, maar ook het vervangen van gas en olie door duurzaam opgewekte stroom speelt een rol in de toenemende elektriciteitsvraag. Tel daarbij op het duurzaam verwarmen van huizen, de digitalisering van de samenleving en een groeiende economie, waardoor extra investeringen nodig zijn. Volgens de gemeente wordt in de komende tien jaar hiervoor evenveel werk verzet als in de afgelopen veertig jaar.

Alliander is de eigenaar van netbeheerder Liander, dat eerder aangaf dat op vier plaatsen in Amsterdam het elektriciteitsnet zijn maximale capaciteit heeft bereikt. Alliander heeft zijn aandeelhouders, waarvan Amsterdam er een is, om een lening van in totaal 600 miljoen euro gevraagd.

De gemeenteraad moet nog instemmen met de voorgestelde lening.