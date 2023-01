Amsterdam krijgt mogelijk een monument voor ‘troostmeisjes’

De meegevoerde jonge vrouwen aan boord van de bordeeltrein. Volgens initiatiefnemer Griselda Molemans werden zo'n half miljoen vrouwen slachtoffer van seksuele uitbuiting door Japanse soldaten, onder wie 70.000 vrouwen in Nederlands-Indië. Beeld Collectie Keystone Press Agency

Het idee voor het monument komt van onderzoeksjournalist Griselda Molemans, die veelvuldig onderzoek deed naar ‘troostmeisjes’ – een eufemistische term voor vrouwen die werden gedwongen tot prostitutie. Zij becijferde in 2020 in haar boek Levenslang oorlog dat een half miljoen vrouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog slachtoffer werden van verkrachtingen en dwangprostitutie door Japans legerpersoneel. Onder hen waren 70.000 vrouwen in Nederlands-Indië. Met de opbrengst uit de bordelen financierde Japan de oorlogsvoering.

Het monument moet erkenning zijn van het leed dat de gedwongen seksslavinnen is aangedaan en tevens erkenning van de oorlogsmisdaad. De slachtoffers hebben nooit erkenning, compensatie of excuses ontvangen.

Molemans heeft al in 2019 haar projectplan bij de gemeente ingediend. Het gaat om een beeldengroep met gezichten van vrouwen met verschillende identiteiten: Hollands, Indo-Europees, Indonesisch, Moluks en Papoea. “Het monument moet de onzichtbaar gemaakte vrouwen een gezicht geven. De meeste vrouwen durfden niet over hun verleden te praten,” zegt Molemans.

Staat profiteerde van uitbuiting

Haar projectplan is inmiddels goedgekeurd. Molemans is blij met de positieve ontvangst van het stadhuis. “Een monument past hier goed. De macht was in de tijd van de koloniën in de hoofdstad gecentreerd. Amsterdam is daarbij een stad die zich sterk maakt voor alle bewoners. Er worden lansen gebroken voor vrouwenrechten en grondrechten.”

Volgens een onderzoek dat Molemans vorige zomer op Follow the Money publiceerde, hebben de Nederlandse Staat en het Koninklijk Huis financieel geprofiteerd van de uitbuiting. In 1945 ging een deel van het geld dat op Japanse oorlogsbanken stond naar Nederland, waaronder een deel van de opbrengsten van de seksuele uitbuiting. Volgens het onderzoek ging het om zo’n 155 miljoen euro.

In gesprek met gemeente

Een woordvoerder van wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur) beaamt dat de gemeente Amsterdam positief staat tegenover het idee van het monument en dat ze met Molemans in gesprek zijn over de mogelijkheden. “Vrijheid van meningsuiting is ontzettend belangrijk voor Amsterdam, net als plekken om te herdenken.”

De gemeente kan nog niet zeggen waar en wanneer het monument tot stand komt. Er bestaan inmiddels 120 monumenten voor slachtoffers van dwangprostitutie tijdens de Tweede Wereldoorlog: in Korea, China, Taiwan, de Verenigde Staten en Duitsland. Het monument in Amsterdam zal de eerste in Nederland zijn. “Het werd weleens tijd,” zegt Molemans.

