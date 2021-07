Amsterdam krijgt 41 miljoen om huizen in kwetsbare wijken op te knappen

Amsterdam vroeg om 85 miljoen euro uit het fonds, waarmee de stad huizen wilde opknappen in Nieuw-West en de Bijlmer. Beeld ANP

Dat maakt het demissionaire kabinet donderdag bekend.

In totaal keert het rijk 412 miljoen euro uit, terwijl door gemeenten om 567 miljoen euro was gevraagd. Driekwart gaat naar steden, een kwart gaat naar grens- en krimpregio’s. Ruim 20.000 huizen kunnen met het geld worden gerenoveerd. Nog eens 1250 woningen worden gesloopt. Daarvoor komen 1900 nieuwe huizen terug.

De miljoenen worden onder meer gebruikt om vocht- en schimmelproblemen aan te pakken. Ook worden huizen aangepast, zodat ouderen er langer kunnen blijven wonen. Het energielabel van de woningen moet met minimaal drie stappen omhoog gaan, of ten minste energielabel B worden. Daardoor gaat ook de energierekening voor bewoners omlaag.

Woondeal

De miljoenen komen uit het Volkshuisvestingsfonds: een potje dat eind vorig jaar werd ingesteld nadat het kabinet een deal sloot over het woningbeleid met oppositiepartijen GroenLinks en PvdA. In totaal hebben 48 gemeenten 75 plannen ingediend. Daarvan kunnen 33 plannen op financiering rekenen, maakt demissionair minister Kajsa Ollongren (Wonen) donderdag bekend. Een speciale toetsingscommissie bepaalde welke projecten voor geld uit het fonds in aanmerking kwamen.

“In Nederland zijn nog te veel kwetsbare gebieden met verouderde woningen,” zegt Ollongren. “Het verbeteren van die woningen is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat die gebieden leefbaarder en veiliger worden. Daarom ben ik blij dat zoveel gemeenten goede en vooral haalbare plannen hebben ingediend zodat de bewoners in betere huizen kunnen wonen.”

De grootste ontvangers zijn Zaanstad (43 miljoen euro), Amsterdam (41 miljoen), Rotterdam (40 miljoen) en Lelystad (39 miljoen). In het noorden van het land krijgt Emmen (28 miljoen) het meeste geld. In het zuiden gaat 38 miljoen euro naar Parkstad Limburg en 26 miljoen euro naar Breda. In de provincies Utrecht, Overijssel en Zeeland krijgt geen enkele gemeente geld.

Nieuw-West en de Bijlmer

Amsterdam vroeg om 85 miljoen euro uit het fonds, waarmee de stad huizen wilde opknappen in Nieuw-West en de Bijlmer. Zaanstad diende plannen in om onder meer de wijken Zaandam-Zuid, Rosmolenwijk en Kogerveldwijk op te knappen. Ook vroeg de gemeente om geld voor Poelenburg, de Zaanse wijk die een paar jaar geleden veel in het nieuws kwam door veelvuldige overlast door een groep jongeren, onder wie vlogger’ Ismail Ilgün.

“De komst van dit fonds betekent dat veel wijken die een opknapbeurt kunnen gebruiken een enorme boost krijgen,” zei toenmalig GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders bij de lancering van het fonds, in december vorig jaar. “Dit kan echt een verschil maken voor leefbaarheid en het woonplezier van heel veel bewoners verbeteren.”