Amsterdam kijkt opnieuw naar aanvragen energietoeslag studenten

In totaal vroegen ongeveer tweeduizend Amsterdamse studenten energietoeslag aan. Beeld ANP

Naar aanleiding van het besluit van de rechter op 14 februari past de gemeente de voorwaarden voor de energietoeslag aan. In de nieuwe regels staat niet meer dat wie student is geen aanspraak kan maken op het geld. De eenmalige energietoeslag is een landelijke regeling die in 2022 in het leven werd geroepen voor mensen met een laag inkomen, vanwege de oplopende prijzen voor energie.

Ongeveer tweeduizend studenten vroegen de toeslag aan in Amsterdam, onder wie de 24-jarige Melle van der Geest, die naar de rechter stapte nadat zijn verzoek werd afgewezen. De aanvragen van deze groep worden dus opnieuw beoordeeld, maar daarbij kijkt de gemeente nog steeds naar allerlei voorwaarden, legt de woordvoerder van wethouder Moorman van Sociale Zaken uit. Zo moet de aanvrager een eigen energiecontract hebben, 21 jaar of ouder zijn en een inkomen hebben dat niet hoger is dan 120 procent van het minimumloon. Het maximale bedrag dat een student kan lenen bij DUO wordt daarbij opgeteld, ‘ongeacht of de student wel of niet volledig leent’.

Stap in goede richting

De verwachting is dan ook niet dat alle tweeduizend studenten die een aanvraag deden nu alsnog het geld krijgen uitgekeerd. In Amsterdam gaat het om in totaal 1800 euro voor het jaar 2022. De gemeente heeft, aldus de woordvoerder, genoeg geld en menskracht om de aanvragen van deze groep te bekijken en de toeslag toe te kennen aan degenen die er alsnog voor in aanmerking komen.

Bor van Zeeland van studentenvakbond Asva vindt het besluit van de wethouder een stap in de goede richting. “Het is fijn dat de gemeente niet in hoger beroep gaat, maar wij gaan door met procederen. Het onderliggende probleem blijft namelijk bestaan: studenten van wie de aanvragen anders worden behandeld dan die van andere mensen.” Daarnaast wijst Van Zeeland erop dat de ongeveer tweeduizend studenten zes weken moeten wachten totdat de gemeente een besluit neemt. “Daarmee laat ze hen in de kou staan, terwijl ze nu in geldproblemen zitten.”

‘Een rechtvaardige regel’

Amsterdamse studenten die nog géén aanvraag voor de energietoeslag hebben gedaan, kunnen die nu niet alsnog indienen, benadrukt de gemeentewoordvoerder. De regeling is al gesloten. Amsterdam wijst naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat ‘een rechtvaardige regel’ voor alle studenten zou moeten opstellen.

Van Zeeland zegt dat de Asva graag in gesprek gaat met wethouder Moorman, om te laten horen wat de bond een rechtvaardige regeling zou vinden. “Wij hebben helaas nog niks van haar gehoord, maar als ze ons uitnodigt, staan wij zeker open voor een gesprek.”

Het ministerie zei eerder dat gemeenten studenten geen energietoeslag moeten uitkeren, maar wel kunnen helpen via de zogenoemde bijzondere bijstand. Daar zitten echter veel strengere voorwaarden aan dan aan de energietoeslag voor arme huishoudens, zo legde Legal Advice Wanted eerder uit.

Dit juridische adviesbureau stond ook student Van der Geest bij, toen hij de afwijzing van zijn aanvraag voor de toeslag aanvocht bij de rechter. In meerdere steden staan soortgelijke rechtszaken op de planning. Overigens zijn er ook gemeenten die zelf hebben besloten studenten niet als groep uit te sluiten.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: