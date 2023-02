Amsterdam heeft geen goed overzicht van algoritmen met ‘hoog risico’: ‘Gevaar voor onjuiste of onterechte beslissingen voor burgers’

Parkeercontrole op de Keizersgracht. De gemeente Amsterdam maakt bij parkeercontroles gebruik van algoritmen die kijken of een kenteken bij een parkeervergunning hoort. Beeld Sander Koning/ANP

Boven de toegangswegen van de stad hangen ­camera’s die op basis van foto’s en een algoritme bepalen of voertuigen de milieuzone in mogen. Ook voor de waardering onroerende zaken (WOZ) wordt in Amsterdam gebruik gemaakt van een algoritme. Dat kan handig zijn, want een algoritme kan een hoop tijd, geld en menskracht besparen, maar er zitten ook risico’s aan. Neemt een algoritme bijvoorbeeld wel altijd de juiste beslissingen?

Een overzicht van algoritmen met een zogenoemd ‘hoog risico’ ontbreekt bij de gemeente Amsterdam. De komende maanden vindt een inventarisatie plaats, zo laat de gemeente weten in reactie op vragen van Het Parool. Binnen de gemeente zijn op dit moment 64 algoritmen geïdentificeerd met een mogelijk grote impact op burgers en bedrijven. Er wordt nog onderzocht welk ‘risicoprofiel’ daarbij hoort.

Toeslagenaffaire

Een algoritme is een set regels of stappen die geautomatiseerd door een computer wordt gevolgd om te helpen een berekening te maken of een beslissing te nemen. Algoritmes kunnen grote impact hebben op het leven van burgers, soms met uiterst ingrijpende gevolgen. Het belangrijkste voorbeeld daarvan is de toeslagen­affaire, waarbij een algoritme aanvragen selecteerde die zouden wijzen op een grotere kans op fraude. Dit leidde tot discriminatie en privacy­schendingen.

Hoeveel gemeentelijke algoritmen in Amsterdam een hoog risico hebben, is vooralsnog onduidelijk. Volgens een woordvoerder is dit ‘lastig’ te zeggen, omdat een brede definitie wordt gebruikt. De gemeente Amsterdam verwacht de inventarisatie in het laatste kwartaal van dit jaar compleet te hebben. Daarbij gaat het ook om algoritmen die zijn ingekocht bij bedrijven. Daarna zullen ook algoritmen waarvan nu niet wordt gedacht dat ze een risicofactor hebben in kaart worden gebracht.

“Ik vind het gek dat ze die lijst niet compleet hebben,” zegt Mariette Lokin, die sinds afgelopen zomer als consultant op het gebied van ict en wetgeving werkt voor Hooghiemstra & Partners en als onderzoeker is verbonden aan de Vrije Universiteit. Daarvoor werkte ze jaren voor verschillende ministeries. “Elke overheids­instelling moet weten welke algoritmen worden gebruikt, je moet kunnen uitleggen hoe je besluiten tot stand komen. Hoe kan het dat je je eigen werk niet kent? Amsterdammers kunnen daardoor met onjuiste of onterechte beslissingen worden geconfronteerd.”

Nalatig

Dat is niet de enige kritiek op hoe de gemeente omgaat met algoritmen. Om meer transparantie te bieden, publiceerde Amsterdam in 2021 een openbaar register, maar in dat register is anderhalf jaar na de lancering informatie over slechts negen algoritmes opgenomen − niet veel meer dan in het prille begin. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over het algoritme dat de gemeente helpt bij parkeercontroles (het algoritme matcht kentekenplaten met vergunninghouders) of dat meldingen beoordeelt van Amsterdammers over overlast op straat.

“Dat is erg nalatig,” zegt privacyjurist Nadia Benaissa, die zich bij belangenorganisatie Bits of Freedom inzet voor digitale burgerrechten. “De gemeente gebruikt meer dan zestig algoritmen die voor burgers mogelijk grote impact hebben, dat zijn er behoorlijk veel. Een heel ander beeld dan wordt geschetst in het openbare register. Je kunt je afvragen wat de functie van het register is als het niet wordt bijgehouden.”

Gevaar voor schijntransparantie ligt dan op de loer: de gemeente zegt open te zijn over de gebruikte algoritmen, maar in feite ontbreekt er nog erg veel informatie. “Als je zo’n register op een serieuze manier wilt gebruiken en als burger wil raadplegen, moet je er ook van uit kunnen gaan dat het volledig is,” zegt Benaissa.

Huiverig voor algoritmen

Kristina Irion, universitair hoofddocent aan het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam, is eveneens kritisch. “Een register is volgens bepaalde wetenschappers een manier om het gebruik van algoritmen te normaliseren. Je publiceert de informatie, maar het gevaar is dan dat niemand zich meer afvraagt of we dat algoritme écht nodig hebben of niet. Een openbaar register betekent niet automatisch ook verantwoordelijk gebruik van algo­ritmen.”

Daarnaast vindt ze de informatie in het register van de gemeente Amsterdam niet toereikend: je kunt er uitleg over de betreffende algoritmes vinden, maar hoe ze werken, blijft in nevelen gehuld. Verschillende wetenschappers pleiten ervoor om de daadwerkelijke geautomatiseerde formule ook te openbaren. Irion: “Dat is cruciaal. Want nu kun je van buitenaf nog steeds niet controleren of de overheid, en in dit geval de gemeente Amsterdam, een discriminerend algoritme gebruikt.”

Ook Benaissa van Bits of Freedom mist veel informatie in het huidige register: het benoemen van risico’s alleen is volgens haar niet voldoende, er moet ook in worden opgenomen hoe wordt omgegaan met bijvoorbeeld het risico op discriminatie. Ze wijst nog eens op de gevaren: “Door het toeslagenschandaal snappen burgers wat de impact kan zijn. Ze willen daarom weten hoe algoritmen werken en ze willen de overheid kunnen controleren. Het helpt niet als ergens staat dat er bij een algoritme risico is op discriminatie, maar er verder niets wordt uitgelegd. Waarom heb je er als overheid niet voor ­gekozen dat algoritme dan helemaal niet te gebruiken?”

Niet eenvoudig

De aanvulling van het register duurt volgens een woordvoerder van de gisteren opgestapte wethouder Shula Rijxman (ICT en Digitale Stad) lang, omdat het proces ‘zeer zorgvuldig’ wordt uitgevoerd. “Het beschrijven van algoritmes is niet eenvoudig, omdat zowel de burger als de expert en techneut uit de voeten moeten kunnen met de informatie uit het register.”

Inmiddels zou de werkwijze daarvoor gestandaardiseerd zijn, waardoor het aantal algoritmen in het register de komende maanden verviervoudigt. Daarmee bevindt Amsterdam zich volgens de zegsvrouwe nog steeds in de voorhoede en dat zou ook gelden voor de informatie die in het register wordt weergegeven. Volgens haar is het register niet bedacht om algoritmen te normaliseren, maar juist als wasstraat om de rechtmatigheid van ze te bevragen. “De suggesties meer detailinformatie weer te geven, nemen we mee bij de verdere ontwikkeling.”

Geen voorloper meer Amsterdam en de Finse stad Helsinki waren in 2021 de eerste steden die een algoritmeregister publiceerden. Inmiddels zijn ook andere steden transparant over algoritmen. Zo heeft Utrecht alle algoritmes verzameld in een spreadsheet, al is daarin minder informatie te vinden dan in het Amsterdamse register. Ook de rijksoverheid heeft inmiddels een algoritmeregister opgetuigd, , maar deelname daaraan is vrijwillig en de informatievoorziening is volgens critici minimaal.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: