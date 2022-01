Amsterdam groeit weer bijna net zo hard als vóór corona

De groei is terug in Amsterdam: inmiddels heeft de stad meer dan 880.000 inwoners. Beeld ANP

Hiermee groeit Amsterdam nog niet net zo hard als vóór corona, maar het scheelt niet veel. Sinds de groei van het aantal inwoners versnelde, rond 2010, nam het aantal Amsterdammers toe met ongeveer 11.000 inwoners per jaar.

Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Inmiddels is het aantal inwoners van Amsterdam de grens van 880.000 inwoners gepasseerd.

In de eerste helft van 2021 was er in Amsterdam nog een daling van 1500 inwoners: dat was de grootste krimp van de gemeente in de recente geschiedenis. De bevolking van Nederland als geheel groeide afgelopen jaar met naar schatting 118.000 inwoners.

Groei door buitenlandse migranten

Het traditioneel grote aantal Amsterdamse gezinnen dat de stad verlaat, werd doorgaans meer dan gecompenseerd door de instroom van migranten uit het buitenland. Vooral die terugkeer van die stroom buitenlandse migranten lijkt voor de sterke toename van de groei in het laatste half jaar verantwoordelijk te zijn, stelt het CBS.

Door de wereldwijde coronamaatregelen tijdens de eerste golf van de pandemie nam de instroom van arbeidsmigranten en internationale studenten in 2020 nog sterk af. Hierdoor stokte de bevolkingsgroei van veel steden, vooral wanneer deze normaal gesproken verhoudingsgewijs veel nieuwkomers uit het buitenland aantrekken.

De terugkeer van de groei geldt ook voor de andere steden in Nederland. Van de tien grootste gemeenten groeiden er acht sneller dan het landelijke gemiddelde over 2021 (6,6 per duizend inwoners). Alleen Rotterdam en Breda bleven hierbij achter. Amsterdam kreeg er afgelopen jaar per duizend inwoners twaalf bij. Ook Eindhoven en Tilburg groeiden weer bijna net zo hard als voor corona.

Almere grootste stijger

Van de tien grootste gemeenten groeide Almere naar verhouding het sterkst, met 14 per duizend inwoners. Ten opzichte van de overige steden is Almere een uitzondering omdat de Almeerse bevolking vooral groeit door geboorten en binnenlandse verhuizingen.

Kleine gemeenten met relatief grootschalige nieuwbouwprojecten kregen er in 2021 verhoudingsgewijs de meeste inwoners bij. De gemeente Beemster spande de kroon. In deze kleine gemeente bij Purmerend nam het aantal inwoners met bijna 600 toe, een groei van bijna 60 per duizend inwoners.

Krimpgemeenten

In 2021 daalde het aantal inwoners in 47 gemeenten, een jaar eerder was dat nog het geval in 61 plaatsen. Vooral in de noordelijke provincies hadden minder gemeenten te maken met bevolkingskrimp dan een jaar eerder.

Van de twaalf provincies groeide de bevolking in 2021, net als in 2020, met afstand het sterkst in Flevoland: met vijftien per duizend inwoners, gevolgd door Noord-Holland (acht per duizend), Noord-Brabant en Zuid-Holland (beide zeven per duizend). In geen enkele provincie daalde het aantal inwoners. In Limburg bleef de bevolkingsgroei het meest beperkt (drie per duizend), maar een jaar eerder was hier nog sprake van een lichte krimp.