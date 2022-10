Amsterdam en Utrecht vragen Kamer om aandacht voor groeiend daklozenprobleem

Daklozen op de Oosterdokskade in Amsterdam. Beeld Lin Woldendorp

‘Straatwerkers in onze steden geven aan dat er meer buitenslapers zijn dan vorig jaar, dat ze veel nieuwe dakloze mensen zien en dat het probleem door de toename meer zichtbaar wordt in het straatbeeld,’ zo schrijven opvangwethouders Rutger Groot Wassink (Amsterdam) en Rachel Streefland (Utrecht) vrijdag.

Het is lastig te zeggen om hoeveel nieuwe dakloze mensen het precies gaat, zo staat in de brief, maar zorgaanbieders in Amsterdam en Utrecht constateren dat het aantal mensen dat zich bij hen meldt voor ondersteuning nu al net zo groot is als in heel 2021. Volgens de wethouders verergeren de inflatiecrisis en de wooncrisis het daklozenprobleem. ‘Het is zaak daarom stevig in te grijpen,’ stellen zij.

Lokale aanpak

De wethouders hebben de brief naar de Tweede Kamer gestuurd omdat komende week de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt besproken. Volgens Groot Wassink en Streefland is niet duidelijk hoe de 65 miljoen euro die het kabinet vrijmaakt voor dak- en thuislozen wordt verdeeld. ‘Terwijl dit van belang is voor de lokale aanpak.’

Ook andere steden zien een toename van het aantal daklozen. Den Haag vreest dat er te weinig bedden zullen zijn in de winteropvang omdat er extra daklozen bijkomen, zoals arbeidsmigranten die mogelijk hun werk en dan ook hun woning kwijtraken. Vooral tuinbouwbedrijven, waar veel arbeidsmigranten werken, hebben een wankele positie als gevolg van de energiecrisis.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: