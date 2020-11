Amsterdam en jongeren laten piek achter zich, Rotterdam en ouderen nog niet

Beeld ANP

Elders woekert het virus echter nog volop. Bovendien heeft het ziekenhuispersoneel nog niets aan deze daling.

Minder positieve tests

Zowel op dag- als op weekbasis werden minder positieve tests geregistreerd. Met 7776 positieve tests in het laatste etmaal zitten we weer op het niveau van half oktober. Afgelopen vrijdag waren het er nog meer dan 11.000. Op weekbasis was de eerste daling sinds eind augustus zichtbaar.

Ook het percentage positieve tests nam af, voor het eerst tijdens deze tweede golf, van 18,4 procent naar 16,6 procent. Nog steeds een heel fors percentage, maar wel minder.

Er is een grote ‘maar’: het gaat nog niet overal even goed. In Amsterdam en Hollands-Midden bijvoorbeeld zijn ze echt de bocht om, daar daalde het aantal besmettingen vergeleken met vorige week met ruim 20 procent. In Groningen, Friesland en Drenthe testte minder dan 10 procent van de mensen positief.

Maar er zijn ook regio’s waar het nog steeds heel beroerd gaat. De gemeente Rotterdam telde dinsdag liefst 595 nieuwe besmettingen, een forse toename ten opzichte van gisteren. In GGD-regio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid testte liefst 20 procent van de mensen positief: een signaal dat het virus daar volop woekert.

Ook Brabant, zwaar getroffen in de eerste golf, ziet nog niet in alle regio’s een afname. De situatie is het slechtst in Midden- en West-Brabant (Tilburg en Breda e.o.). Daar nam het aantal positieve tests toe van 4564 vorige week naar 5193 deze week. Niet geheel toevallig sloegen juist ziekenhuizen in Zuid-Holland en Brabant gisteren alarm over de ernst van de situatie.

Bijna elke leeftijdsgroep scoort beter (behalve de kwetsbaarste)

Het goede nieuws: bij bijna alle leeftijdsgroepen daalt het aantal besmettingen, vrij sterk zelfs. Mensen tussen de 18 en 29 testten relatief gezien bijna 15 procent minder vaak positief dan een week eerder. Ook bij dertigers, veertigers, vijftigers en in mindere mate zestigers gaat het beter dan voorheen.

Het slechte nieuws is dat het bij twee groepen nog niet beter gaat. Dat zijn de minderjarigen en de zeventigplussers. Vooral dat laatste is geen goed nieuws. Deze groep is veruit het kwetsbaarst voor het coronavirus. De kans om aan Covid-19 te sterven, verdubbelt voor elke acht jaar in leeftijd, berekende het Londense Imperial College onlangs. Ook de kans om door corona in het ziekenhuis terecht te komen is voor ouderen een stuk groter.

Al sinds het begin van de tweede uitbraak verplaatst het virus zich langzaam van jongeren naar ouderen. Eerst was het aantal positieve tests onder twintigers het hoogst, maar inmiddels hebben de vijftigers het stokje overgenomen. Ook zeventigers en tachtigers zijn in absolute zin vaker de klos.

Dat vertaalt zich inmiddels ook in een toenemend aantal sterfgevallen. De afgelopen week overleden ongeveer 600 mensen aan corona, denken het RIVM en het CBS. Een week eerder waren dat er iets minder dan 400. Vooral onder mensen boven de 75 is de sterfte sterk verhoogd.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen vlakt af (maar de druk neemt nog toe)

Er zijn twee manieren om naar het aantal ziekenhuisopnames te kijken. Als je kijkt naar het aantal nieuwe opnamen, is er reden voor enig optimisme. Op de verpleegafdelingen is nog wel een toename te zien: van 1739 vorige week naar 1966 nu, een toename van 13 procent. Twee weken geleden nam ditzelfde cijfer echter nog met 30 procent toe. Op de ic’s nam de instroom zelfs iets af: vorige week kwamen er 333 nieuwe patiënten binnen, deze week 321.

Het probleem is dat een lagere instroom zich in de ziekenhuizen niet meteen vertaalt in een lagere bezetting. Zeker op de intensive care blijven patiënten zomaar een paar weken liggen. Daardoor duurt het even voor een lagere instroom ook leidt tot minder bezette bedden. Op de verpleegafdelingen is er nog niet eens een afname, maar ‘een afname van de toename’. Helaas is dat, om met viroloog Ab Osterhaus te spreken, nog steeds een toename.

Gevolg is dat de druk op de ziekenhuizen nog steeds toeneemt. Het aantal opgenomen coronapatiënten is inmiddels 2653, 108 meer dan maandag en bijna vier keer zoveel als een maand geleden. Bart Berden, woordvoerder van de Brabantse ziekenhuizen, zei gisteren dat de rek er inmiddels uit is in de zorg. Medewerkers zijn moe, het ziekteverzuim is hoog. De ziekenhuizen willen bedden vrijhouden voor hart- en kankerpatiënten. “Maar het wordt steeds moeilijker.”

In de Rotterdamse regio was er maandag bij minstens vijf ziekenhuizen een opnamestop, wat betekent dat ambulances een andere bestemming moeten zoeken voor coronapatiënten. Peter Langenbach, voorzitter Raad van Bestuur van het Maasstad Ziekenhuis, noemde dat ‘een gevaarlijke situatie’.