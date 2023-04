Kapsones, gebbetje, mazzel én Mokum natuurlijk: typisch Amsterdamse woorden die állemaal uit het Jiddisch komen, de gemeenschappelijke taal van Europese joden. Hoe komt het dat er geen stad zo verbonden is met het Jiddisch als Amsterdam? En is de taal weer bezig aan een opmars?

Toen de Antwerpse hoogleraar Daniella Zaidman-Mauer in coronatijd in Amsterdam aankwam, kon ze haar ogen niet geloven. Op de posters die Amsterdammers aanspoorden om een mondmasker op te zetten stond ‘Wil je geen sores, draag een mondkapje’. ‘Sores’ – een Jiddisch woord, zomaar in het hedendaagse straatbeeld.

“Ja, Amsterdam en het Jiddisch zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden,” vertelt collega-hoogleraar Joodse geschiedenis Bart Wallet aan presentator Lorianne van Gelder in deze nieuwe aflevering van Amsterdam wereldstad.

Opvallend: toen de UvA het vak Jiddisch dit jaar weer ging aanbieden, bleek het veel populairder dan gedacht. Niet tien, maar vijftig studenten meldden zich aan. Goed nieuws volgens Wallet, want er is werk aan de winkel. “Heel veel Amsterdamse verhalen kennen we nog niet, want die zitten verstopt in de Jiddische bronnen in het archief.”

En ook toen de PS van de Week (het weekendmagazine van Het Parool) laatst een Jiddisch tintje had, was het aantal positieve reacties bijzonder, vertelt chef Judith Zilversmit. “Ik kreeg reacties als: ‘Eigenlijk gebruik ik de hele dag Jiddische woorden, dat wist ik helemaal niet!’”

Waarom roept de taal zo veel emoties op, ook bij niet-joden? En hoe veel Jiddische uitdrukkingen gebruik jij, zonder dat je het weet? Je hoort het in de nieuwste aflevering van Amsterdam wereldstad.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister ook naar de andere afleveringen van Amsterdam wereldstad: