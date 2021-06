Amsterdam en Den Haag botsen over samen voetbal kijken

Fans kijken naar de WK-finale tussen de Nederlandse voetbalvrouwen en de Verenigde Staten in 2019. Beeld ANP

Burgemeester Femke Halsema pleitte vorige week voor het plaatsen van televisieschermen buiten, zodat voetballiefhebbers verspreid door de stad het EK kunnen kijken, dat volgende week zaterdag begint. Dat is veel veiliger dan binnen kijken, redeneerde ze. Ze verwees daarbij naar Koningsdag, waar veel Amsterdammers besmet raakten op feestjes binnenshuis. “Het advies is: ga niet met grote groepen binnen zitten. Dan is er iets voor te zeggen om, onder leiding van goede horecabazen, buiten naar de EK-wedstrijden te gaan kijken.”

Veiligheidsberaad

Uit onderzoek blijkt dat de kans op besmetting met corona binnen bijna twintig keer zo groot is als buiten. Halsema werd bij haar oproep gesteund door onder anderen de burgemeesters van Breda, Den Haag en Utrecht.

Maar Ferd Grapperhaus, minister van Veiligheid en Justitie, liet ook gisteren tijdens het Veiligheidsberaad, het overleg tussen 25 burgemeesters, weten dat de schermen er niet mogen komen. De eerste twee groepduels van Oranje (13 en 17 juni) moeten hoe dan ook thuis worden gekeken. Die wedstrijden beginnen nu eenmaal pas om 21.00 uur, terwijl de terrassen om 22.00 uur leeg moeten zijn.

Heropening terrassen

Het lijkt een herhaling van de discussie over de heropening van de terrassen. Waar Femke Halsema al eind februari pleitte voor heropening om de overlast in de parken tegen te gaan, bleef Den Haag nee zeggen. Het duurde nog twee maanden tot de horeca weer voorzichtig de stoeltjes buiten mocht zetten.

Het is nu afwachten tot het volgende Veiligheidsberaad, van 14 juni, of de schermen wellicht wel worden toegelaten. Dan zou de derde wedstrijd van het Nederlands elftal, op 21 juni om 18.00 uur, gezamenlijk buiten kunnen worden bekeken.

Halsema zegt niettemin tevreden te zijn met het gesloten compromis. “Het is goed dat er nog ruimte is voor schermen later deze maand. Het EK kijken in buitenlucht heeft de voorkeur boven binnen.”

Koninklijke Horeca Nederland noemt de conclusie ‘enorm teleurstellend’. “We weten dat het EK ondernemers helpt om meer omzet te maken,” zegt Eveline Doornhegge van de Amsterdamse tak van de branchevereniging. “Mensen komen naar kroegen op tijden dat het vaak niet vol zit, ook voor wedstrijden van andere landen. Bovendien: vaak hebben zaken al een televisie staan, of kijken mensen op hun telefoon. Je kunt mensen niet verbieden samen op een terras een wedstrijd te kijken.”

Mochten kroegen toch televisieschermen van binnen naar buiten plaatsen, dan kan de gemeente ingrijpen. Halsema: “We verwachten dat ondernemers en bezoekers hun verantwoordelijkheid nemen. We handhaven bij excessen.”