Amsterdam en andere grote steden: geef minima 1000 euro voor dure energie

Beeld ANP

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben vrijdag een brief met die oproep naar de Tweede Kamer gestuurd. De extra bijdrage moet voorkomen dat mensen door het ijs zakken, laten de steden weten. Ze zeggen dat de bestaande regelingen niet genoeg zijn.

De steden willen dat minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) met energiebedrijven afspreekt dat huishoudens dit jaar niet worden afgesloten vanwege betalingsachterstanden.

Eerder deze week werd bekend dat Amsterdammers met een minimuminkomen deze maand 200 euro uitgekeerd krijgen ter compensatie voor de stijgende energiekosten. Afgelopen maandag steeg de gasprijs met meer dan 70 procent naar een nieuw record.

Het rijk besloot in december al vanwege de oplopende gasprijzen een compensatie te regelen voor huishoudens met een laag inkomen. Het kabinet trok toen 200 miljoen euro daarvoor uit, waarvan 18 miljoen euro naar Amsterdam gaat. De formele wetswijziging waardoor dit geld beschikbaar komt voor gemeenten is er nog niet doorheen en het is ook niet bekend wanneer dit gaat gebeuren.

Een groot aantal Amsterdammers dreigde al vóór de laatste prijsstijgingen in de problemen te raken, blijkt uit onderzoek van gemeentelijk onderzoeksbureau OIS. Zeker 11 procent van de Amsterdammers kampt met energiearmoede. Met name Amsterdammers met een laag inkomen worden geraakt. Zij wonen vaker in corporatiewoningen die veelal slecht geïsoleerd zijn en hebben niet de middelen om deze te verduurzamen.