Amsterdam CS overspoeld door F1-fans: ‘Het gaat heel gezellig worden vandaag’

Op het plein en in de vertrekhal is het nog rustig rond 9 uur, maar wie de trap op loopt richting spoor 1 en 2, ziet dat schijn bedriegt. Het perron is stampvol met F1-fans, een oranje massa waar geen einde aan lijkt te komen.

Elke vijf minuten komt er een trein aan, die de reizigers meeneemt naar Zandvoort. Gaat dit allemaal passen in dat kleine sprintertje? Nee: de trein wordt volgepropt en een deel van de reizigers blijft beteuterd achter om op de volgende trein te wachten. Een nieuwe golf komt intussen alweer via de roltrap het perron op.

Op een bankje zitten Richard (52) en zijn zoontje Ravi (5) een boterham uit een plastic zakje te eten. Ze wachten rustig op de volgende trein. “Voor ons is dit de eerste keer dat we naar de race gaan,” vertelt Richard. “We hebben er heel veel zin in, volgens mij wordt het een leuk uitje met z'n tweeën.” Ze zijn vanuit Den Bosch gereisd vanochtend. Beiden hebben een Red Bull shirt aan, Ravi heeft ook een Red Bullpetje op. “Ik ben voor Max en voor de Ferrari's!” roept hij enthousiast. Over de namen van de Ferraricoureurs moet hij diep nadenken. “Leclerc en... papa, hoe heet die ander ook alweer?”

Red Bull en oranje

Veel reizigers hebben merchandise van Red Bull aan. Een enkeling draagt iets van een andere coureur van Ferrari, McLaren of Aston-Martin. Maar het overgrote deel van de mensen gaat in het oranje gestoken; petten, shirts, bloemenkettingen en capes.

Ook de Amsterdammer Giel van de Zanden (25) heeft een oranje trui aan. Hij staat tegen de muur geleund op zijn vrienden te wachten. “We gaan met z'n negenen,” vertelt hij. “Een vriend van me had Jumbopunten gespaard, dus we konden heel goedkoop kaartjes krijgen.” Hij neemt een slok uit zijn bierblikje. “Volgens mij gaat het heel gezellig worden vandaag,” zegt hij lachend.

“De sfeer zit er hier in ieder geval alvast goed in. Als het droog blijft, wordt het volgens mij een prachtige dag.” Wie er gaat winnen? “Max natuurlijk. Het zou volgens mij spannender zijn als hij niet mee zou doen, het is zo wel heel voorspelbaar,” zegt hij. “Ik ben wel trots, dat een Nederlander het zo goed doet.”

Raceautootje op het vertrekbord

Er zijn meer mensen die net als Van de Zanden vast een biertje opentrekken om half tien ‘s ochtends. Ook veel families reizen af, bewapend met broodtrommels en pakjes sap. Op de vertrekborden staat naast de bestemming een raceautootje, en de slogan Max Express. De vele reizigers worden door een paar NS-medewerkers in goede banen geleid.

Ook Elly van Ham (46) en Jessica van Ham (73) gaan met de hele familie naar Zandvoort. “Voor ons is het de eerste keer,” vertelt Elly. “We gaan alleen op de vrijdag, anders wordt het wel erg duur. Mijn man en zoon zijn wel eens naar een race in Oostenrijk geweest, die gingen wel het hele weekend.” Ze kijken beiden sinds een jaar of vijf Formule 1. “Mijn man kijkt het al zijn hele leven,” vertelt Jessica. “Maar ik eigenlijk pas sinds Max meedoet. Ik vind het een leuke sport: hoe langer je het kijkt, hoe meer je ervan gaat begrijpen. Dan leer je ook steeds meer over de andere coureurs en de teams.”

Wat ze verwachten van het weekend? Elly: “Heel veel drukte, maar ook heel veel gezelligheid.”