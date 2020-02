Amsterdam absent op de rondreizende expositie vol fietsporno

De Melkwegbrug in Purmerend is wél terug te vinden in de expositie. Beeld Jeroen Much/Courtesy of BYCS

Dat Amsterdam de fietshoofdstad van de wereld is, staat buiten kijf – in Amsterdam. Dat ze in een hele zwik andere steden beweren dat juist zíj de fietshoofdstad zijn, is vooral hun probleem. Maar, en dat is misschien gek: van die Amsterdamse claim zie je eigenlijk niets terug op de donderdag geopende Bicycle Architecture Biennale.

De ene spectaculaire fietsparkeergarage wordt afgewisseld door de andere ronduit erotisch vormgegeven fietsbrug. Fraaie afbeeldingen van fietspaden hoog boven de grond tussen boomtoppen hangen er tegenover foto’s van dat fietspad dat niet óver een meertje is aangelegd, maar er dwars doorheen, de hoofden van fietsers steken net boven de waterspiegel uit.

Purmerend

Maar van Amsterdam is niets te bekennen in de lange, doorgaande gang van de Stopera, waar de expositie tot 23 maart gratis te bezoeken is. Voor de spektakelstukken in de fietsarchitectuur moet je kennelijk elders zijn. In Utrecht bijvoorbeeld, dat wel vertegenwoordigd is, uiteraard met die inmiddels beroemde megaparkeervoorziening van ze. Of in Duitsland, waar ook niet wordt stilgezeten. In Zwitserland, New York en China moet je wezen, als je geïnspireerd wil worden. Ja, zelfs Purmerend maakt, god­betert, deel uit van de rondreizende expositie vol fietsporno.

De absentie van Amsterdam is jammer, zegt fietsburgemeester Katelijne Boerma. “Amsterdam doet het natuurlijk heel goed, maar ik mis soms een beetje verbeelding. Het zou leuk zijn als wij ook iets hadden wat de wereld overgaat.” Een fietsambtenaar een stukje verderop: “Het is soms allemaal zo verdomd functionéél, wij zijn vooral bezig met fietsers en fietsen verstouwen.”

Is het erg dat Amsterdam kennelijk pronkstukken ontbeert? Slecht gaat het niet, integendeel. De fietspaden barsten op sommige momenten uit hun voegen, zo groot is de animo om per fiets naar school of werk te gaan. En op het terrein van fietsparkeren, het bewijs dat luxeproblemen ook problemen zijn, wordt hard gewerkt om al het staal gestald te krijgen. Neem alleen al de bouw van een gigantisch fietsparkeerpaleis in het Open Havenfront, pal voor CS.

Zie ook het Beursplein en de Dam: nog niet zo heel lang geleden plekken waar je op zaterdagmiddagen met één heupduwtje een ketting­reactie kon veroorzaken waarmee je gemakkelijk een dozijn fietsen tegen de vlakte kreeg. Nu staan de fietsen ónder het Beursplein in plaats van erop, strak in het gelid. Amsterdammers wíllen niet ondergronds, klonk het. Maar ze staan er mooi wel. En dat allemaal ondanks die verrotte luie trap die onvermijdelijk is wanneer je beneden wil komen.

Architect Bart Reuzer van Next vindt het Beursplein een geslaagd project, want hoewel de aanleg niet zonder slag of stoot ging, heeft het de boel toch maar mooi opgeruimd. “En de Sarphatistraat, die nu zo mooi is ingericht als fietsstraat, dat is iets wat we toch maar mooi ­bereikt hebben.”

De tentoongestelde ‘bicycle skyway’ in Xiamen, China. Beeld Ma Weiwei

Sexy plaatjes

Daar valt niet veel op af te dingen. Maar het ­levert niet van die sexy plaatjes op, die duidelijk wel te maken zijn van fietsbruggen in China en Rotterdam. Reuzer: “Het gaat niet om unieke projecten, hoewel design natuurlijk ook een van de middelen is om de fietscultuur te verspreiden.”

Daar zit ’m de kneep, zegt MacBike-eigenaar en fietsaficionado Jos Lauwman. Ja, van de Nesciobug had je best ook een paar sexy plaatjes kunnen maken. “Maar daar gaat het niet om. ­Architectuur is best belangrijk. Maar om een functionerende fietsstad te zijn, moet je vooral infrastructuur hebben. En je moet onderweg iets kunnen ervaren. Dat zit in Amsterdam goed, dat is de reden dat je hier zo goed kan ­fietsen.”

Het is de wet van de remmende voorsprong. Amsterdam fietst al, je hoeft nauwelijks een ­inwoner van deze stad actief te verleiden om op te stappen en weg te fietsen: de Amsterdammer weet dat fietsen fijn is en praktisch bovendien.