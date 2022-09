Amsterdam aan kop bij grootste stijging huurprijzen sinds 2014

Een appartement te huur in Amsterdam. Beeld Berlinda van Dam/ANP

Het statistiekbureau onderzocht zowel de prijzen van sociale huurwoningen als die in de vrije sector. De huurprijzen in de laatste categorie stegen tussen 1 juli 2021 en 1 juli van dit jaar het hardst, 3,8 procent. Bewoners van een sociale huurwoning betaalden gemiddeld 2,6 procent meer.

De cijfers betreffen de huurprijsontwikkeling met en zonder bewonerswissel. Op het moment dat een woning een nieuwe huurder krijgt, mag de verhuurder de huurprijs namelijk verhogen. Daardoor is de groei in huurprijs sterker als bewonerswisseling wordt meegerekend.

Na Amsterdam steeg de gemiddelde huur, met bewonerswisseling meegerekend, in de gemeente Utrecht het hardst, 3,5 procent. Als de de provincies met elkaar worden vergeleken, was Noord-Holland met 3,4 procent koploper. In Drenthe en Friesland was de stijging het kleinst, 2,5 procent.

Het huurbeleid is op 1 juli van dit jaar aangepast. In tegenstelling tot in 2021 mochten de prijzen voor sociale huurwoningen weer verhoogd worden. De mate van verhoging in deze sector is afhankelijk van het inkomen van de huurder.

Voor vrijesectorwoningen is de huurverhoging in 2022 begrensd tot de gemiddelde inflatie van december 2020 tot en met november 2021, plus 1 procentpunt. Dit betekent dat de huurprijzen voor zittende bewoners met maximaal 3,3 procent mochten worden verhoogd. De effecten van de hoge inflatie van dit moment zijn dus nog niet zichtbaar in deze cijfers.

Woonbond bezorgd

De Woonbond, de belangenvereniging voor huurders, maakt zich zorgen over de huurstijging van dit jaar. “Dat is zorgwekkend, aangezien de hogere huur gepaard gaat met een hogere energierekening. Wonen wordt bij elkaar voor huurders dus rap duurder,” aldus Zeno Winkels, directeur van de Woondbond.

De Woonbond wijst erop dat eerder met corporaties en minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) is afgesproken dat ruim 500.000 hurende huishoudens met een laag inkomen en hoge huur in 2024 een huurverlaging zullen krijgen. Maar dat is volgens de huurdersbelangenvereniging niet voldoende. De bond wil dat de huren ook volgend jaar al omlaag gaan en dat de huurtoeslag wordt verhoogd. “Alle zeilen moeten worden bijgezet om te zorgen dat huurders met een krappe beurs niet kopje onder gaan,” zegt Winkels, die ervoor pleit dat de huurverlaging ook voor de commerciële sector gaat gelden.

De belangenvereniging vindt dat het kabinet met aanvullende maatregelen moet komen om te voorkomen dat huurders een hoge huur blijven betalen voor slecht geïsoleerde woningen. Zo wil de Woonbond dat enkelglas voortaan als een gebrek wordt gezien aan de woning. “Dit zorgt ervoor dat het vervangen van enkelglas onder de onderhoudsplicht valt van de verhuurder. Huurders kunnen dit dan afdwingen. Doet de verhuurder dat niet, dan betekent dat huurverlaging tot de onzuinige ruiten zijn vervangen,” zegt Winkels.