Amstelveen niet gerustgesteld door onderzoek naar granuliet: ‘Veel mensen maken zich zorgen’

Granuliet wordt onder andere gebruikt voor het minder diep maken van plassen. Beeld Robin van Lonkhuijsen/ANP

Woensdag werden de resultaten bekend van een onderzoek naar het gebruik van granuliet bij de uitbreiding van de A9 bij Amstelveen. De Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied, die toeziet op naleving van milieuregels en vergunningsvoorwaarden, concludeert dat aan alle regels is voldaan. Maar daarmee is Amstelveen niet gerustgesteld.

“We hebben het er gisteren lang over gehad in het college,” zegt wethouder Herbert Raat (VVD). “We weten nu dat alle vinkjes op de goede plek staan. Maar ik wil weten of de praktijk overeenkomt met de papieren werkelijkheid.”

Dat betekent extra werk voor de Omgevingsdienst, die alsnog ter plekke onderzoek moet gaan doen. Eerder vond de dienst dat niet nodig. De verwachting is dat het aanvullend onderzoek twee tot drie maanden duurt.

Zanzibarhaven

Het nu afgeronde onderzoek werd eind vorige maand ingesteld, nadat Amstelveen erachter kwam dat een kleine 200.000 kuub granuliet is gebruikt voor de verbreding van de A9. Al enkele jaren is er discussie over granuliet, een restproduct dat de Amsterdamse firma Graniet Import Benelux (GIB) overhoudt na het bewerken van graniet. Het komt vrij bij de productie van stenen voor asfalt en wordt onder andere gebruikt voor het minder diep maken van plassen. Critici vragen zich af of er op termijn schade voor het milieu of de volksgezondheid kan ontstaan.

Nieuw rapport van RIVM op komst

Inmiddels zijn er talloze rapporten verschenen en gerechtelijke uitspraken gedaan ten gunste van GIB. Het kabinet en rechters vinden vooralsnog dat er niets mis is met granuliet. Maar het laatste woord is nog niet gesproken; het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een nieuw onderzoek door het RIVM aangekondigd.

“Veel mensen maken zich zorgen, daarom is het goed alles zorgvuldig te onderzoeken,” aldus Raat.