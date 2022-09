Amstelpark beter beschermd door monumentenstatus

De rododendronvallei in het Amstelpark. Beeld Daphne Lucker

Het park, een van de best gewaardeerde van de stad, werd aangelegd voor de Floriade van 1972, de tienjaarlijkse en grootste tuinbouwtentoonstelling ter wereld. De oorspronkelijke inrichting is grotendeels bewaard gebleven.

Bestuurder Rocco Piers van Stadsdeel Zuid, dat het besluit tot aanwijzing heeft genomen, noemt het ‘mooi dat we dit bijzondere park in deze vorm beter kunnen beschermen voor toekomstige generaties. Als je door het Amstelpark wandelt, zie je nog veel terug van de oorsprong van dit park, als Floriadeterrein. Er is in het park veel aandacht besteed aan ecologie, diversiteit en duurzaamheid. Bewoners hebben ook gepleit voor behoud van dit unieke park in de oorspronkelijke vorm.’

Het park beslaat 45 hectare en bevat een smalspoortreintje, een doolhof, rosarium, kassen, een midgetgolfbaan, een speeltuin en verschillende tuinen zoals de Rododendronvallei. ‘Cultuurhistorisch is het park een waardevol onderdeel van de Amsterdamse parkencollectie,’ aldus de gemeente.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: