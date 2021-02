Amper vijf weken voor de verkiezingen liggen ook Baudets discipelen onder vuur

Thierry Baudet reageert op de beschuldiging van het versturen van racistische whatsappjes. Beeld ANP

Thierry Baudet lachte als een boer met kiespijn en zei: “Dit is een heksenjacht!” En tegen journalisten: “Kijk naar jezelf, echt. Wat een nepophef,” aldus de Forum-leider dinsdagmiddag.



Toch moet Baudet vooral het gevoel hebben dat hij een déjà vu beleeft. Weer een affaire. Weer opgedoken appjes. Weer aantijgingen van racisme.

Uit gelekte whatsappjes, die bij Elsevier Weekblad belandden, blijkt dat Baudet vorig jaar intelligentie toeschreef aan ras. In juli appte hij partijgenoten dat blanken gemiddeld een IQ scoren van 110, terwijl dat voor Hispanics 90 is en voor Afro-Amerikanen 75. De herkomst van die getallen is niet duidelijk.

Toen een partijgenoot in 2018 ras aan intelligentie koppelde, zei Baudet nog dat die bedoelde dat bepaalde mensen minder toegang hebben tot onderwijs. Maar volgens Elsevier appte Baudet in juli zelf: ‘Bovendien: african americans wonen al 150 jaar in Amerika. Scoren nog steeds 40 IQ punten lager.’ De vraag is of Baudet hiermee bedoelt dat ras wel degelijk een rol speelt, wat volgens de wetenschap een fabeltje is.

Grapje

Hij ontkent niet de berichtjes te hebben geschreven, maar wilde ze ook niet toelichten. ‘Hooguit’ zou er ‘ooit’ een ‘grapje’ zijn gemaakt.

Toch raakt het zijn amper opgekrabbelde partij hard. Amper bekomen van de totale scheuring na antisemitische berichten in de appgroepen van jongerentak JFvD, is er nu weer ophef. En nu wordt ook zijn opgeschoonde kandidatenlijst bekritiseerd. En dat amper vijf weken voor de verkiezingen.

Die lijst met Tweede Kamerkandidaten was al een verzameling van achterblijvers. Bij de eerste twintig zitten vier JFvD’ers, waaronder Freek Jansen (op 7), om wie de vorige affaire goeddeels ging. Onder zijn ogen zouden antisemitische berichten zijn gewisseld. Hij had bovendien een hand in de ‘boreale’ speech van Baudet en werd door zijn vorige werkgever beschuldigd van het relativeren van de Holocaust.

Ditmaal liggen ook twee andere kandidaten onder vuur. Zo zou Baudet in een app-discussie met Gideon van Meijeren (nummer 6) en Yanick Chevalier (nummers 23) hebben geschreven: ‘Wil jij dat je zus met een neger thuiskomt?’ Het antwoord van Van Meijeren: ‘Hell no.’

Oud-militair en jurist Van Meijeren, ook Statenlid in Zuid-Holland, is één van de jeugdige fractiemedewerkers die Baudet en Jansen trouw bleven na de vorige affaire. Zo vond hij zijn weg op de kandidatenlijst.

Negers

De 32-jarige Van Meijeren is nu als beleidsmedewerker van de fractie één van de meest naaste vertrouwelingen van Baudet. Net als it’er Andreas Bakir, de nummer 17 op de lijst. Deze 26-jarige man uit Enschede van Assyrische komaf, een verdwenen rijk dat ooit lag waar nu Irak ligt, weet naar eigen zeggen ‘hoe het is om in een diaspora te leven’. Hij wil ‘Nederland hiervoor behoeden’ door ‘migratiestromen aan banden te leggen’.

Ook Bakirs appjes liggen nu onder een vergrootglas. Zo liet hij weten dat hij en FvD-medewerker Yanick Chevalier (23 op de lijst) wegliepen uit een filmvoorstelling in Den Haag, waar ze de gast waren van de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra. Daar werd de musicalfilm Hamilton vertoond. Bakir in een app: ‘Yanick en ik zijn trouwens na ongeveer een halfuur de voorstelling gezien te hebben vertrokken. Hamilton werd gespeeld door een arabier, Washington door een Latino, de koning van Engeland werd geportretteerd alsof het iemand met het syndroom van down was. Voor de rest waren het letterlijk alleen maar negers, I kid you not.’

Ook appte Bakir: ‘Ik haat negers niet, ze hoeven niet allemaal dood ofzo. Ik heb wel een voorkeur of mag dat ook niet meer? Ik heb geen last van de negers in Afrika, als ze maar daar blijven.’

Of de anderen op de kandidatenlijst zich nu tegen Bakir en anderen zullen keren, is maar zeer de vraag.

Alle kandidaten dienden zich voor Baudets eerdere uitspraken aan. Dat de partijleider zei dat hij wil dat ‘Europa dominant blank blijft en cultureel zoals het is’ deerde hen niet. Evenmin dat Baudet vreesde dat Nederland ‘homeopathisch’ zou worden ‘verdund’ door migratie.

Trouw

Kamerlid Wybren van Haga (nummer 2), Fortuyn-chauffeur Hans Smolders (nummer 4), tolk Simone Kerseboom (5), bedrijfskundige Pepijn van Houwelingen (8), Statenlid Ralf Dekker (9) en zangeres Joyce Vastenhouw (10) schoven juist naar voren na de vorige affaire.

Bedrijfseconoom en penningmeester Olaf Ephraim (nummer 3) was nota bene aanwezig bij het veelbesproken diner in november waar Baudet zou hebben gesproken van ‘domme negers’. En zou hebben gezegd: “Bijna iedereen die ik ken, is antisemiet.”

Ephraim bleef, net als Van Haga en Smolders. Jansen steeg zelfs op de lijst. Het is maar de vraag of de overgebleven FvD-aanhangers zich nu ook nog laten afschrikken.