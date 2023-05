Amélie Strens (D66) nieuwe stadsdeelvoorzitter Centrum: wie is zij?

Amélie Strens (D66) volgt als stadsdeelvoorzitter Centrum Alexander Scholtes op, die wethouder Zorg is geworden. Beeld D66

De fractie van D66 heeft maandagavond unaniem ingestemd met de voordracht van Strens (37). Sinds 2015 is zij Statenlid en sinds 2020 fractievoorzitter van D66 in Noord-Holland. Amsterdamse ervaring heeft ze ook: bij de sociaal-liberale partij was ze ook campagneleider van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 voor stadsdeel Centrum en daarvoor bestuurslid.

Stadsdeelvoorzitter van Centrum is een belangrijke functie op de Stopera. Strens moet gaan fungeren als belangrijke adviseur van burgemeester Femke Halsema en wethouder Sofyan Mbarki rond de toekomst van de aanpak binnenstad. De positie staat daarom ook wel bekend als binnenstadburgemeester.

Strens zegt dat het bestrijden van drukte en het weer leefbaar maken van de binnenstad haar grootste uitdaging is. “Ik heb een aantal jaren in het centrum gewoond en toen ik in het bestuur van D66 Centrum zat speelde de problematiek ook al. Ik wil eraan bijdragen dat de balans tussen wonen, toerisme en werken weer hersteld wordt, zodat de binnenstad weer een plek wordt waar Amsterdammers graag komen.”

Hoog verloop

De afgelopen jaren zijn er veel wisselingen van de wacht geweest op deze functie: Mascha ten Bruggencate vertrok in 2021 om burgemeester te worden van de Noord-Hollandse gemeente Heiloo, haar opvolger Dehlia Timman legde haar werk in 2022 neer vanwege gezondheidsredenen en Alexander Scholtes stopte al na een jaar omdat hij kon promoveren tot wethouder.

De functie wordt gezien als een goede opstap binnen de gemeentepolitiek, maar het hoge verloop is binnenstadbewoners een doorn in het oog: zij hebben behoefte aan continuïteit. Bovendien moet elke nieuwe bestuurder weer van vooraf aan beginnen. Dat betekent: kennismaken met de vele ondernemers die in het stadsdeel zitten, bewoners leren kennen en de grote dossiers in de vingers krijgen, terwijl ook snel stappen moeten worden gezet.

Strens zegt een weloverwogen keuze te hebben gemaakt en er de komende jaren vol voor te willen gaan. “En bij de volgende raadsverkiezingen is het dan natuurlijk weer aan de kiezer om te bepalen welke partijen mogen besturen.”

Op de wachtbank

In Noord-Holland voerde Strens namens D66 het woord op belangrijke thema’s als stikstof. Bij de verkiezingen haalde ze als fractievoorzitter meer dan 58.000 stemmen en behaalde haar partij vier zetels. Vooralsnog dreigt haar partij na vier jaar besturen echter in de oppositie te belanden nu gesprekken worden gevoerd tusssen BBB, PvdA, GroenLinks en VVD.

Twee maanden na de verkiezingen vertrekt ze. Maar dat D66 op de wachtbank zit speelde volgens Strens niet mee in haar overweging om stadsdeelvoorzitter te willen worden, ‘al geeft het natuurlijk wel iets meer vrijheid om erover na te denken als je niet aan de formatietafel zit’. Wie de nieuwe fractievoorzitter wordt, moet nog bepaald worden. Maar omdat Strens vanaf maandag sowieso al met zwangerschapsverlof gaat, zijn er al afspraken voor de komende maanden gemaakt.

Strens heeft de afgelopen jaren naast haar politieke werk bij de NS gewerkt. Daar is ze verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de dienstregeling. Eerder werkte ze daar onder meer aan voorzieningen bij de stations, zoals fietsvoorzieningen en autoparkeren.

Haar functie zal ze moeten neerleggen om binnenstadburgemeester te kunnen worden. Eerder werkte ze als omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat aan verschillende waterveiligheidsprojecten.

In september zal Strens officieel worden voorgedragen, waardoor ze pas na het zomerreces volledig van start kan gaan. Strens woont in Amsterdam Oost.

