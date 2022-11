Ambtenaar die zelf klacht indiende, leidt onderzoek naar gedrag Arib

Oud-Kamervoorzitter Khadija Arib, kort voor haar vertrek uit de Tweede Kamer. Beeld BART MAAT/ ANP

Dat schrijft de Volkskrant donderdag. In de krant uiten Rob van Eijbergen, hoogleraar integriteit aan de Vrije Universiteit, en Marcel Pheijffer, hoogleraar forensische accountancy aan Nyenrode Universiteit, forse kritiek op de beslissing van Bergkamp om Jorine Wolff als opdrachtgever namens het ministerie het onderzoek te laten leiden, terwijl zij juist een van de klagende ambtenaren is.

“Dit kan echt niet,” zegt van Eijbergen. “Het is ongelooflijk belangrijk dat de opdrachtgever volledig onafhankelijk is. Dat betekent dat deze geen enkele mening heeft over of iets wel of niet is gebeurd.”

Pheijffer vindt dat Wolff afstand moet doen als opdrachtgever van het onderzoek.

Nog altijd weet Arib, die inmiddels afscheid heeft genomen als Kamerlid en het onderzoek een ‘dolk’ in haar rug noemde, niet wat zij volgens de ambtenaren heeft misdaan. Wel heeft inmiddels bedrijfsrecherchebureau Hoffman de opdracht gekregen het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van Arib uit te voeren.

Het onderzoek wordt mede uitgevoerd vanwege twee anonieme brieven die Bergkamp eerder dit jaar heeft ontvangen. Wolff heeft als hoofd van de hr-afdeling van de Tweede Kamer op 14 september Bergkamp bevestigd het beeld dat in de brieven geschetst wordt te herkennen. Ook zouden leden van het managementteam van de Tweede Kamer een ‘sociaal onveilige werksfeer’ hebben ervaren in de tijd dat Arib Kamervoorzitter was.

Hoewel Bergkamp al eerder kritiek kreeg, weigert ze de topambtenaar van het onderzoek te halen. Ze werd zelfs aanspreekpunt voor de onderzoekers van Hoffmann. Wolff wil tegenover de Volkskrant niet ingaan op vragen over deze kwestie.

Door het aanstellen van Wolff als aanspreekpunt voor de onderzoekers staat haar onafhankelijkheid ‘onder druk’, vindt Pheijffer. “Zij heeft immers zelf al de conclusie getrokken dat er sprake is van een sociaal onveilige werkomgeving. Zij heeft dan al haar eigen oordeel over de uitkomst van het onderzoek, nog voordat dat moet beginnen.”

Van Eijbergen vult hem aan. “Als je zelf mede betrokkene bent, ben je niet meer onafhankelijk.”

In de tijd dat het grensoverschrijdend gedrag van Arib plaats zou hebben gevonden, was Bergkamp zelf verantwoordelijk voor personeelszaken van de Tweede Kamer. Ingrijpen deed ze echter niet, dat gebeurde pas anderhalf jaar na Aribs vertrek.

Volgens Van Eijbergen zou Bergkamp het onderzoek nu moeten stilleggen en volledig opnieuw moeten laten doen en daarbij ook haar eigen rol moeten onderzoeken. Kamerleden van SP, PvdA, PVV en éénpitter Pieter Omtzigt sluiten zich daarbij aan. Bergkamp heeft toegezegd voor de Kamervergadering van volgende week woensdag op de kwestie te reageren.