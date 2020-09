Ambassadeur VS moet uitleg geven over partijbijeenkomst Forum

Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet en minister Sigrid Kaag tijdens het Vragenuur in de Tweede Kamer. Beeld ANP/Koen van Weel

“Er mag geen sprake zijn van fondsenwerving,” stelde minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

De D66-bewindsvrouw verving tijdens het vragenuur minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok, die in Brussel is. Volgens Kaag is ambassadeur Hoekstra momenteel ‘buiten Nederland’ en zal het vervolggesprek plaatsvinden zodra hij weer in het land is. Zo wil zij nog antwoord op de vraag of Hoekstra wist dat de uitnodiging die FvD verstuurde was ondertekend door het hoofd fondsenwerving van de partij.

Geldschieter

Op 10 september was er een partijbijeenkomst van Forum in de Amerikaanse ambassade in Wassenaar. De Amerikaanse ambassadeur Hoekstra voerde daar het woord. Behalve partijprominenten van Forum waren ook ondernemers uitgenodigd die geldschieter zijn, of gelden als vermogende leden van de achterban, zo berichtte De Groene Amsterdammer.

Volgens Kaag heeft de Amerikaanse ambassade haar ministerie laten weten dat het uitnodigingen voor zogeheten townhall-bijeenkomsten naar alle partijen heeft gestuurd. “De ambassadeur investeert heel veel in contacten. Hij heeft gesprekken met politici, treedt op op uitnodiging. Die keuze is aan ambassadeur,” stelde Kaag. Wel benadrukte ze dat er geen sprake kan zijn van ‘beïnvloeding of fondsenwerving’.

Daar heeft het volgens D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma wel ‘alle schijn van’. “Dat is in strijd met het verdrag van Wenen.” Daarin staat dat een ambassadeur zich niet mag mengen in de ‘binnenlandse aangelegenheden’ van een land. Ook mogen ambassadegebouwen niet worden gebruikt ‘op een wijze die strijdig is met de functies’ van de ambassade. Sjoerdsma vreest ‘buitenlandse inmenging’, vooral ‘in aanloop naar de verkiezingen’.

‘Complotverhaal’

Forum voor Democratie ontkent dat het tijdens een partijbijeenkomst in de Amerikaanse ambassade aan fondsenwerving voor de partijkas heeft gedaan. Volgens voorman Thierry Baudet wordt er ‘een heel circus opgetuigd voor iets dat feitelijk onjuist is’.

“Wat vindt u ervan dat een politicus een penthouse cadeau krijgt van een ambassadeur in ruil voor steun aan een omstreden handelsverdrag?” wilde hij van Kaag weten. Hij verwees naar het penthouse in Scheveningen dat oud-D66-partijleider Alexander Pechtold in 2017 van de oud-ambassadeur van Canada kreeg. Kaag sprak van ‘aannames’, waarvoor Pechtold ‘al tekst en uitleg’ heeft gegeven, voordat Kamervoorzitter Khadija Arib ingreep: “Dit is helemaal niet aan de orde.” Baudet bestreed dat: “Dat is namelijk iets wat wél echt gebeurd is.”

Op Radio 1 noemde Baudet de ophef vanochtend ‘flauwekul’ en een ‘kruideniersonderwerp’. “Je spreekt gewoon aan de lopende band met mensen. Als Rutte een afspraak heeft met Merkel hebben ze het toch ook over dingen die Merkel wenselijk vindt in Nederland? Dat is toch normaal?” Hij spreekt van een ‘heel leuke informatieve avond’. “Je wordt meteen behandeld alsof je een halve misdadiger bent.”

In de Tweede Kamer heerst niettemin scepsis. SP-Kamerlid Sadet Karabulut vraagt zich al af of Hoekstra ‘zo nodig moet worden uitgewezen’. GroenLinks spreekt van ‘inmenging in onze verkiezingen’. Denk-fractieleider Farid Azarkan ‘viel steil achterover’ toen hij het verhaal las.

Townhall meeting

De Amerikanen zouden zich van geen kwaad bewust zijn. Zij spreken niet van een fundraising event, maar een townhall meeting. Ook het CDA en 50Plus waren eerder te gast op de ambassade. SGP-Kamerlid Chris Stoffer laat via Twitter weten ‘met plezier’ in te zullen gaan op Hoekstra’s uitnodiging. VVD-Kamerlid Sven Koopmans organiseerde eerder een townhall met Hoekstra in Hoofddorp.

Een woordvoerder van Forum voor Democratie laat ook expliciet weten dat de bijeenkomst niet was bedoeld om fondsen te werven. Het was gevolg van een ‘uitnodiging van de Amerikaanse ambassade’ en was ‘georganiseerd als diner en townhall meeting’. Er werd volgens hem die avond een toelichting gegeven op het beleid, de prioriteiten en doelstellingen van de ambassade, aldus de partij. “Forum voor Democratie beschouwt de Verenigde Staten, de Republikeinse partij en de ambassadeur als belangrijke internationale bondgenoten. Wij onderhouden goede banden met hen.”