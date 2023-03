Amateurclub Spakenburg vernedert FC Utrecht voor eigen publiek en staat in halve finale KNVB Beker

SV Spakenburg viert de 1-4 bekerwinst op FC Utrecht. Beeld ANP

Spakenburg heeft FC Utrecht verslagen én vernederd in de kwartfinale van het nationale bekertoernooi. De amateurs uit de tweede divisie versloegen de subtopper uit de eredivisie, en nog in Utrecht ook.

Al in de 12de minuut zette Wimilio Vink Spakenburg op voorsprong. Hij nam de bal ineens op de schoen na een voorzet van Luuk Admiraal en passeerde doelman Vasilios Barkas.

Na bijna een uur liep Spakenburg verder uit. Admiraal brak door na een splijtende pass van Floris van der Linden en rondde beheerst af. Anastasios Douvikas scoorde vervolgens voor FC Utrecht (1-2), na een pass van Sander van de Streek. Even later echter herstelde Spakenburg de marge alweer, dankzij Masies Artien. Vervolgens werd de blamage voor Utrecht compleet door de vierde Spakenburgse treffer, van Van der Linden.

FC Utrecht en Spakenburg staan in de competitie allebei op de zevende plaats; Utrecht in de eredivisie, Spakenburg in de tweede divisie.

Mooi rijtje

De Spakenburgers waren ‘met een stukje realisme’ afgereisd naar de Galgenwaard, vertelt aanvaller Van der Linden na de wedstrijd bij ESPN. “Maar ook met het idee dat het mogelijk is, anders kun je beter thuisblijven. Je probeert ze onder druk te zetten, maar natuurlijk lukt dat niet de hele wedstrijd. Van FC Utrecht had je wel wat meer mogen verwachten. Ik vond het verschil nogal meevallen.”

De stunt liet zich na de goal van Van der Linden in de 74ste minuut (1-4) aankondigen. “In de 85ste minuut ging ik rekenen. Ze moesten er drie maken voor een verlenging. Toen dacht ik wel: het gaat gebeuren. Maar eigenlijk besef ik het niet, misschien morgen of donderdag. Dan gaan we kijken wat de andere ploegen doen. We komen in een mooi rijtje.”

Maar eerst wordt het feest, aldus de aanvaller. “Toen we FC Groningen hadden uitgeschakeld werd het 04.00 uur. Ik denk niet dat ik morgen naar mijn werk ga.”

Schande

FC Utrecht-aanvoerder Mike van der Hoorn reageert onthutst na de nederlaag van zijn ploeg. “Het is een regelrechte schande,” zei de verdediger. “We staan te kijken bij die goals, de energie ontbrak. Ik vind het heel moeilijk te verklaren.”

“Het lijkt op onderschatting, maar daar hebben we vooraf juist op gehamerd,” vervolgde Van der Hoorn. “Ik ben er altijd in blijven geloven. Ook toen het 3-1 werd. Ik dacht toen wel: het wordt lastig. Dit is een harde klap.”

Ondertussen zetten boze Utrecht-fans het ‘Schaam je kapot’ in. “Volkomen terecht,” vond Van der Hoorn.

