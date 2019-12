Alsnog eindejaarsdebat met Menno Snel over zwartgelakte dossiers

Staatssecretaris Menno Snel tijdens het debat in de Tweede Kamer over het optreden van de Belastingdienst. Beeld ANP

Woensdag was er nog geen meerderheid voor een debat over de kwestie, die tot grote verontwaardiging in de Kamer leidde. De regeringspartijen wilden echter toen eerst een onderzoek afwachten of de Belastingdienst terecht zoveel passages zwart had gemaakt. Ook oppositiepartij GroenLinks steunde die lijn, waardoor het debat op zijn vroegst na het kerstreces plaats zou vinden. Dan zou de Kamer sowieso al spreken over twee rapporten over de toeslagenaffaire die Snel heeft besteld.

Bedacht

Donderdagmiddag bleek echter dat de regeringspartijen zich hebben bedacht, nu slachtoffers volgens SP-Kamerlid Renske Leijten niet alleen zwartgelakte pagina’s hebben gekregen, maar ook persoonsbewijzen van mensen die zij helemaal niet kennen. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die woensdag nog afwezig was, stemde er daarop mee in om alsnog volgende week een debat te houden. Volgens hem moeten er nog 'heel veel dossiers’ verstuurd worden, en is het daarom goed om nu al te kijken of er iets mis is gegaan en of het ook anders zou kunnen.

Ook de andere coalitiepartijen plus GroenLinks steunden nu het SP-verzoek om volgende week nog een debat te houden. Snel zal voorafgaand eerst schriftelijk vragen moeten beantwoorden. Die moeten uiterlijk maandag binnen zijn. Omtzigt deed een klemmend beroep op Kamervoorzitter Khadija Arib om het debat niet als laatste debat voor het reces in te plannen.